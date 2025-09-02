Gestión frente a ideología

Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. / JOSE LUIS ROCA

Una de las consecuencias de que la política española haya descendido tanto de nivel, y, por tanto, de que hayan saltado las alarmas sobre graves problemas de gestión durante los últimos meses (incendios, apagón, riadas, por citar los tres principales), es que las preocupaciones sobre el eje ideológico (izquierda-derecha) han dejado espacio a nuevos y más relevantes desvelos. Por ejemplo, la inoperancia en la coordinación entre los distintos niveles administrativos -gobierne en ellos el partido que gobierne-, y asuntos tan graves como la seguridad de los seres humanos y de sus propiedades de supervivencia, o la certeza de que contamos con unas condiciones básicas para un mínimo bienestar.

A estos problemas, la exizquierda le tiene que añadir que es la que pilota el Gobierno de España desde Moncloa, lo que confina a Pedro Sánchez a una inexplicable continuidad de ausencias insultantes, de silencios condenatorios, de tediosas acusaciones a las comunidades autónomas que no son de su cuerda y a una evidente irritación por el creciente prestigio de la figura del jefe del Estado frente al escarnio permanente hacia la presidencia del Gobierno. En cuanto a la exizquierda de Sumar, el callejón sin salida de Yolanda Díaz es tan oscuro y estrecho que ni siquiera se atreve a asomar la cabeza, dando por sentado con su permanente ausencia que no tiene nada que decir, ni voz ni voto.

La desaparición del eje izquierda-derecha ha dejado paso a la mera identificación sectaria con las siglas de los partidos, independientemente del signo real de sus decisiones políticas. Esto, a su vez, incrementa aún más el desentendimiento respecto de la ideología, pues ya apenas importa bajo la hipertrofiada relevancia de las respectivas hinchadas de hooligans.

Todo esto (la polarización en torno a las siglas en vez de en torno a las ideologías, la inercia a minusvalorar la ideología frente a la gestión y la pésima imagen del bipartidismo que se tira los trastos a la cabeza mientras la gente sufre), va concentrando progresivamente el voto en terceros partidos que cuestionan el sistema, y en este momento solo hay uno: Vox.

Así las cosas, lo que alguna vez fue la izquierda en España se enfrenta a un drama con triple tirabuzón: superar la pésima imagen del presidente y de la gestión de su consejo de ministros, devolver el terreno de juego a las diferencias ideológicas entre la derecha y una izquierda que ya no son, y encontrar alguna manera de parar la sangría de votos que, crecientemente, se les están yendo a la formación verde.

El curso político que empieza esta semana tiene todos los elementos para que, lejos de que Yolanda y Pedro encuentren la forma de caer de pie, las cosas se compliquen aún más con el desarrollo de los casos de corrupción y la absoluta parálisis tanto del Gobierno como del Congreso, con Puigdemont calculando ya el momento más oportuno para saltar del barco antes de que impacte con el iceberg mortal.