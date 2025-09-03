Opinión | Textamentos
Opinólogos
Si alguna vez la televisión tuvo la misión de informar, esos días ya pasaron
Días atrás le pregunté al camarero que atendía nuestra mesa en un restaurante de Galicia si un aparatejo que estaba clavado en la pared era un matamoscas. Él, que quizá no había reparado nunca en él, se giró para mirarlo y, acto seguido, respondió muy convencido que no. «¿Y qué es entonces?», le pregunté. Ahora se tomó más tiempo antes de confesar que no lo sabía. «Lo peguntaré», me aseguró. Pero siguió sirviendo en nuestra mesa sin dar muestras de que hubiera resuelto el enigma. Lógico: no es ese su trabajo.
Lo curioso —aunque ya no me sorprende— es por qué respondió tan tajante si lo desconocía. El arte de opinar sin saber se ha convertido en una destreza social. Vivimos en una época en la que parece más aceptable equivocarse que dudar.
Basta ver muchos programas televisivos a priori informativos para constatar que los contertulios tratan de posicionarse como expertos en todo. ¿Una pandemia? Ellos tienen todas las claves. ¿Un apagón, un incendio, una crisis económica? No pasa nada: en cuestión de días, cuando no de horas, mutan en inmunólogos, climatólogos, ingenieros forestales, economistas y lo que haga falta. Su carencia de sólidos conocimientos se pone en evidencia, sobre todo, cuando el programa contacta con un experto (de verdad) para que aporte algo de luz.
Veo poco la televisión, pero, como suelo trabajar en cafeterías, no puedo evitar echar alguna que otra mirada a la pantalla para observar cómo los opinólogos de turno se despellejan acaloradamente mientras defienden posiciones poco fundadas sobre —pongamos— política, inmigración o inteligencia artificial.
Si alguna vez la televisión tuvo la misión de informar, esos días ya pasaron. Hoy se ha convertido en un teatrillo en el que tirios y troyanos debaten sobre asuntos que en muchos casos no dominan.
Y a los telespectadores —tampoco me sorprende esto ya— semejante opinología barata no les preocupa en absoluto.
- La piscina natural más accesible de Cáceres
- La Ronda Sur, cada vez más cerca: la vía que marcará un antes y un después
- Largas colas para conseguir una porción de tarta de queso en Cáceres: 'Llevo una hora esperando
- Víctor Píriz dimite como secretario general de Economía de la Junta de Extremadura
- Muere una mujer atropellada en la A-5 a la altura de Arroyo de San Serván
- El Hilton abre sus puertas en Cáceres: lujo y empleo frente a preocupaciones vecinales
- Este es el calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: inicio, finalización y festivos
- El mar interior más espectacular del mundo está en Extremadura