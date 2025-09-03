La justicia como eslabón necesario para la Nueva Civilización que está abriendo el futuro

Multitud de gente paseando por la calle. / Zowy Voeten

En su día definimos el término 'Nueva Civilización' como "la constatación de la interrelación entre las distintas culturas del planeta generando cercanías evidentes que nos permiten hablar de un único marco civilizatorio para comprender la cultura real de la humanidad en el comienzo del tercer milenio".

Francis Fukuyama

Francis Fukuyama, en su libro '¿El fin de la historia?', desarrolla la hipótesis de ver morir la historia como narración universal de los acontecimientos humanos; desde ahora y una vez muerto el pensamiento humano como conjunto, ya la humanidad anda desangelada y desprovista de lo común. Finalizó el comunismo como discurso aglutinador, también el cristianismo y hasta el liberalismo como forma de organizar la sociedad, lo que queda se asemeja al medievo en su multiplicidad de férreas murallas provincianas.

Sin embargo, a nuestro juicio, no es posible pensar así, o mejor dicho, las individualidades culturales en nada entierran la visión de conjunto que el planeta dibuja con sus 10.000 millones de seres humanos, todos localizados en la Aldea Global de McLuhany en el espíritu creador de la Noosfera del filósofo Pierre Teilhard de Chardin, expuesto magistralmente en el 'Fenómeno humano'.

La justicia, necesaria

Desde este último autor, el número es multiplicador de la inteligencia del planeta, sumatorio exponencial de haber la justicia requerida. Será ella, la justicia, la necesaria simiente que preñará el futuro del pensamiento humano. Ya está germinando en textos como el de Pierre Rosnvallon 'La sociedad de los iguales'; el economista Thomas Piketty con su libro 'El capital en el siglo XXI', asimilado a 'El capital' de Marx; el sociólogo Zygmunt Bauman, en '¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?' En todos ellos hay un deber de pura materialidad para que todos mostremos nuestro potencial y con él, el de la humanidad en su conjunto.

Seña de identidad del hombre

Desarrollar lo que cada uno es está cimentado en el pensamiento griego de Sócrates, ajustándose el mismo a los designios que le dieron muerte. Ha de ser –por fuerza– la justicia el primer eslabón de la nueva sociedad, que junto al habla es la seña de identidad del ser hombre.