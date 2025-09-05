Bajemos el diapasón

La vuelta a la rutina tras el periodo vacacional conlleva la renovación de objetivos, voluntades, el replanteamiento de actitudes y el refresco de pensamientos tras un largo año de trabajo y esfuerzo. Pero este año, además, viene marcado una importante lección. Una lección de unidad.

Las catástrofes pueden sacar lo mejor de nosotros, y el Gobierno de María Guardiola ha demostrado su capacidad de trabajo, su implicación directa

Este verano Extremadura ha sufrido importantes incendios que han calcinado más de 50.000 hectáreas, que han provocado la evacuación y/o confinamiento de municipios, y que ha hecho que diferentes cuerpos de extinción de incendios, emergencias y voluntarios trabajasen como uno solo, sin ruido, con el único objetivo de acabar con las llamas.

Las catástrofes pueden sacar lo mejor de nosotros, y el Gobierno de María Guardiola ha demostrado su capacidad de trabajo, su implicación directa ¿Cuándo se ha visto que una presidenta y dos consejeros estén mañana, tarde y noche a “pie de incendio”? Yo me respondo, nunca. Han demostrado su empatía; con los extremeños afectados que eran evacuados, confinados y que veían como el fuego arrasaba sus fincas, empatía también con los profesionales, a los que tanto debemos, que han luchado hasta la extenuación contra el mayor incendio jamás sufrido en nuestra región. Gracias.

Pero si ha habido un hecho destacable, ha sido su humanidad y su transparencia. Nunca antes un gobierno había realizado un esfuerzo tan ímprobo de transparencia, transmitiendo minuto a minuto todas las decisiones y la evolución de un incendio. Sin paños calientes, comunicando la verdad de la situación tratando a los extremeños como adultos, centrándose en lo realmente importante, acabar con los incendios, sin distracciones y sin prestar atención a quienes han intentado entorpecer desde una cómoda tumbona.

Extinguidos los incendios, la labor no cesa. Porque, aunque los servicios de extinción de incendios no se encuentren en nuestros valles, aunque Extremadura no cope los informativos nacionales como ha sucedido durante más de 10 días seguidos, hay que seguir allí, con aquellos extremeños afectados que no van a estar solos. Ayudas directas, líneas de financiación, modificaciones tributarias para ayudar a quienes se han visto afectados, modificaciones legales en materia medio ambiental, fortalecimientos de servicios y recursos para incrementar, como nunca se ha hecho, la prevención de los incendios. En menos de una semana las medidas de María Guardiola ya estaban aprobadas para una reconstrucción que no puede esperar.

Con toda esta lección aprendida, donde los extremeños nos han pedido unidad y diálogo, hay quien sigue inmerso en una política destructiva, basada en el reproche injustificado

Con toda esta lección aprendida, donde los extremeños nos han pedido unidad y diálogo, hay quien sigue inmerso en una política destructiva, basada en el reproche injustificado, en el tono agresivo y que ante la falta de argumentos usa el insulto para intentar esconder sus propias carencias. En resumen, el ejercicio de esa política pueril que se olvida de los extremeños y que solo piensa en sus intereses de partido.

No estaría demás que todo ese esfuerzo que le ponen a enfangarlo todo lo pusieran en preocuparse por los extremeños, porque según escribo estas líneas el señor Gallardo aún no ha pisado las zonas de un incendio que comenzó el pasado 12 de agosto y ha quemado más de 17.000 hectáreas, y sin salir de su confort vacacional pide explicaciones y pretende dar lecciones a base de publicaciones en redes sociales.

Pero si todo esto no fuese suficiente, se agarran a la mentira como late motiv de su política. Dicen los acólitos de Gallardo, que la presidenta de la Junta de Extremadura no ha estado trabajando en el puesto de mando avanzado. La falta de moral, es algo que supera la disputa política. Y todo por salvar la cara de un imputado por la justicia, que no tuvo la decencia de acercarse a donde miles de extremeños sufrían lo indecible, y perdían lo que les había costado construir toda una vida.

La política debe ser mucho más que la lucha por el poder. La mensajera de Gallardo, dijo esto: «La oposición estaba donde tenía que estar». Eso es algo sabido; unos escondidos tras el burladero, y la piña colada; y otros disfrutando de los vientos alisios en las aguas del Atlántico. La política extremeña debe pasar de la crispación al diálogo, del oportunismo político al consenso, del interés partidista al interés general de Extremadura, una política que en lugar de muros construya puentes, que destierre la mentira y baje el diapasón.

Diputado del Partido Popular de Extremadura. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Business Intelligence

