Lejanos viernes negros

Ya no hay manipulación informativa. No hay sospechosas injerencias partidistas. Ni concursos de empleos fraudulentos con exámenes filtrados, que deben penosamente ser suspendidos. En los que, por cierto, aquellos que denunciaron tuvieron que hacerlo a espaldas de los sindicatos del ramo por temor a, textualmente, ser represaliados.

Aquella protesta organizada dentro del seno del ente público televisivo, a cuentas de la manipulación informativa a favor, entonces, del partido popular en el gobierno, parece hoy no tener cabida

Tampoco hay ya contrataciones a dedo. Ni contratos inexplicados o falta de transparencia. Como no se ha producido, por vía extraordinaria de urgencia en el Congreso, en medio de una terrible catástrofe como la DANA, el cambio del órgano rector de RTVE. Que aplica por primera vez un decreto del Gobierno que cambia las mayorías necesarias hasta ahora para la elección del consejo de la corporación pública y da enormes poderes a una presidencia elegida, cómo no, por el ejecutivo. Ya no hay, en definitiva, viernes negros.

Aquella protesta organizada dentro del seno del ente público televisivo, a cuentas de la manipulación informativa a favor, entonces, del partido popular en el gobierno, parece hoy no tener cabida. La indignación, transversal según vimos en nuestras pantallas, brilla por su ausencia. Conviene no ser naif: todos los gobiernos usan sus altavoces mediáticos. Algo tan fácil de comprobar cómo dando un paseo catódico por las teles autonómicas, en las que la crítica a la jefatura no suele ser bienvenida. Pero siempre hay límites, y entre ellos solía estar la dignidad profesional.

Ocurre que llevar una situación al extremo puede servir de válvula de escape: RNE y el sindicato CGT anuncian la vuelta de la lejana protesta. Me alegro.

Lo que se ha producido en la etapa de Sánchez es otra cosa. La privatización de facto que vemos ha ido de la mano de la entrada de los socios de gobierno y del arrinconamiento del rival político. Este paso más allá, como es regla, se hace desgarrando no sólo las normas de decoro democrático sino las más elementales reglas del juego. ¿Quieren pluralidad? Ya meto yo a los míos, que son muy diversos.

En la última entrevista al presidente se permitió incluso el señalamiento de jueces. La gravedad de que el líder del ejecutivo se arrogue la capacidad de discernir entre jueces “buenos y malos” (en un conmigo o contra mí de libro) se suma a lo que, al efecto de estas líneas, es revelador: se hace desde una institución pública que es (supone) de todos.

Una vez más, el paradigma de la burla al respeto a las instituciones, que lo son precisamente porque no debíamos permitir la invasión de intereses particulares. Sobre todo, evitar la destrucción de puentes que constituyen el camino a un espacio común compartido. Sin posibilidad de pactos y encuentros llevamos a la sociedad a un mar de conflictos que carecen de sentido colectivo. Algo tenemos que preservar de la inmediatez y del politiqueo.

Hubo viernes negros, en una situación objetivamente menos grave, porque cierta izquierda urbana considera que hay ámbitos suyos, propios y excluyentes, y verdades unívocas según quien las blanda. Una actitud que, mal que les pese, se demuestra reñida con la tolerancia al otro si no entra en el canon.

Ocurre que llevar una situación al extremo puede servir de válvula de escape: RNE y el sindicato CGT anuncian la vuelta de la lejana protesta. Me alegro. No porque vaya hacia quien va, sino porque demuestra que la anestesia social no funciona siempre frente a la conciencia cívica. Si entonces eran pertinentes, ¿por qué no hoy?

Alberto Hernández Lopo es experto en finanzas

