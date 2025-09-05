El politólogo Delmer Dunn manifestó que “la obligación de todos los servidores públicos es dar cuentas, explicar y justificar sus actos al público como último depositario de la soberanía en una democracia”. Esta afirmación debería formar parte de los principios básicos de todo gestor honesto pues de lo contrario la desafección de los ciudadanos continuará acentuándose debilitando nuestra democracia.

Extremadura ha sufrido este verano los incendios más letales de su historia. A todos y todas nos han sobrecogido las imágenes del avance implacable del fuego. Una catástrofe que ha arrasado 45.000 hectáreas de masa forestal, afectado a numerosas viviendas y obligado a evacuar diversas localidades. Los afectados se enfrentan a la pérdida de sus hogares, sus recuerdos, sus explotaciones o su actividad profesional.

Una vez más se ha vuelto demostrar que sólo lo público salva al pueblo gracias al extraordinario trabajo de los equipos de extinción de incendios, la UME y resto de cuerpos de seguridad así como de los alcaldes y concejales de los municipios afectados. Ahora ha llegado el momento de analizar los hechos y exigir la rendición de cuentas por parte de los responsables directos de la gestión de la emergencia: la Junta de Extremadura.

El gobierno de la señora Guardiola se ha visto sobrepasado en todo momento por los acontecimientos. Antes, cuando tocaba trabajar para evitar lo sucedido, han pasado por la consejería de Gestión Forestal en dos años hasta tres consejeros y dos directores generales. Durante la desgracia, la negativa a solicitar el nivel 3 de emergencia, unido a la solicitud junto con otras comunidades gobernadas por el PP de medios de extinción superiores a los existentes en toda la Unión Europea, han puesto de manifiesto una inoportuna estrategia de desgaste del gobierno de España.

Una vez controlados los incendios la gestión tornó en apatía e inacción. Las más que insuficientes ayudas anunciadas, aún ni publicadas ni puestas en marcha, unido a la ausencia de medidas contundentes para evitar la repetición de incendios similares, solo han generado inseguridad y desamparo entre los afectados.

Desde el PSOE de Extremadura exigimos la comparecencia de la señora Guardiola, la inmediata puesta en marcha de ayudas urgentes para los empresarios y ganaderos así como un plan de reposicionamiento del turismo. Es perentorio acometer inversiones en infraestructuras y comunicaciones en una estrategia orientada a la recuperación económica y medioambiental de las áreas afectadas. No caben ocurrencias como establecer brigadas de investigación o rebaños municipales sino medidas que demuestren el compromiso en, por y para Extremadura y las familias que ahora más nos necesitan.

Diputado del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Extremadura. Licenciado en historia. Arqueólogo.

