Nuestros gobernantes, instalados en su permanente inmoralidad, nos toman por tontos. Afirmo tal cosa tras oírles farfullar sobre la condonación de la deudas autonómicas. Dada la inmoralidad que practican a diario no es de extrañar que mientan con descaro, pero que lo hagan tan burdamente me hace pensar que nos toman por tontos.

Repetir una y otra vez que nos condonan la deuda ocultando que nos condenan a pagar la deuda de otros es una inmoralidad, pero también una ofensa a la inteligencia

Ellos, por muy inmorales que sean, no son tontos. Debe ser que alguno de los ochocientos asesores monclovitas del presidente considera que entre los gobernados abundan los crédulos, porque si no, sería inconcebible que nos contaran semejantes milongas. Repetir una y otra vez que nos condonan la deuda ocultando que nos condenan a pagar la deuda de otros es una inmoralidad, pero también una ofensa a la inteligencia.

Cuando dicen que a los extremeños nos perdonan mil setecientos millones de euros y callan que esa deuda y las demás las vamos a pagar entre todos, incluidos los extremeños, deberíamos ponernos en pie y llamarles mentirosos. Que mientan el presidente y sus ministros entra dentro de lo previsible vista su catadura moral. No es la primera vez, ni será la última, que digan digo donde dijeron Diego. Que lo hagan los visires locales del partido es también previsible dado que viven de lo que viven y nadie está libre del miedo al amo.

Pero nosotros, el pueblo, debemos cantarles las cuarenta. ¡Que no, que la deuda condonada no se esfuma, que la vamos a pagar entre todos! Van y dicen, tirando de argumentario para lelos, que “¡quien no quisiera que le perdonaran los pagos pendientes de la hipoteca de su casa!” ¡Tela! Oír argumentos mendaces en extremo encorajina a cualquiera que tenga dos dedos de frente. Oír argumentos de chichinabo abochorna a cualquiera que no tenga metidos los dedos en los enchufes de Moncloa.

Además no, no nos tratan a todos por igual, esa es la otra gran mentira; aquí lo que se pretende es dar cumplimiento a los muy vergonzantes pactos con un golpista ante el que nuestros gobernantes, indignamente, se han bajado los pantalones. Es más, los cálculos para determinar las cuantías a condonar a cada autonomía son oscuros pastiches de laboratorio que solo persiguen atender las exigencias de un enemigo declarado de España. Repito, enemigo declarado de España. Así de triste y así de mefistofélico.

Los extremeños vamos a pagar, por ejemplo, las embajadas catalanas y el dinero empleado en aquella región en perseguir el castellano

Sea cual sea la opinión que cada cual tenga sobre el orden autonómico que padecemos, lo que está claro es que la deuda de las autonomías -con independencia de en qué se lo haya gastado cada una de ellas- la vamos a pagar todos los españoles. Así que menos rollo y menos mentiras para tontos de baba.

Los extremeños vamos a pagar, por ejemplo, las embajadas catalanas y el dinero empleado en aquella región en perseguir el castellano. Y no, no nos libran de la hipoteca, en todo caso nos condonan una y nos condenan a pagar diecisiete. Que algunos socialistas extremeños nos quieran hacer comulgar con ruedas de molino dice qué charco pisan. Cuando repiten todo lo que los extremeños podríamos hacer con ese dinero se me revuelven las tripas. Repito, la deuda la vamos a pagar todos los españoles. Así que preparen ustedes sus bolsillos para más impuestos. Solo se van a salvar los del cupo y los que, vistos los pantalones a la altura del suelo, de aquí a nada tengan su cupo propio; solo se van a salvar los que dejen de ser españoles antes de pagar la deuda (que va para largo, pagarla digo, porque lo de dejar de ser españoles parece que está a la vuelta de la esquina). Esa es la clave del enredo.

