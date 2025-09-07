¡¡La culpa es de los ecologistas!!

Me fascina la capacidad que tienen algunos para colocar su relato y que la responsabilidad no les salpique ni un poco. Este verano hemos asistido a una oleada de incendios que nos ha demostrado que ni estábamos suficientemente preparados ni la prevención era la adecuada. También nos hemos dado cuenta de que el abandono del monte durante décadas y la emergencia climática que nos ha encadenado 15 días de ola de calor seguidos son los maravillosos ingredientes para una coctelera incendiaria que está fuera de nuestra capacidad de extinción.

Lo curioso de todo es que da igual que la Consejería de Gestión Forestal haya sido una consejería de cartón piedra esta legislatura, donde los consejeros han durado lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio, y que fue creada para que VOX accediera a darle el sillón de presidenta a la señora Guardiola.

Da igual que estemos regalando nuestros montes a grandes empresas con los créditos de carbono para que creen polvorines con sus proyectos de reforestación

Da igual que la gestión forestal estuviera casi con el mismo peso en la Consejería que la caza o la tauromaquia. Da igual que la visión capitalista y neoliberal haya hecho que la PAC financie mejor al olivar superintensivo que al olivar de montaña, que genera cortafuegos naturales. Da igual que estemos regalando nuestros montes a grandes empresas con los créditos de carbono para que creen polvorines con sus proyectos de reforestación, sin orden ni concierto, con más pinos y ¡hasta con eucaliptos! (Con el dineral que nos hemos gastado en arrancar eucaliptos y ahora se vuelven a plantar). Da igual que los bomberos forestales y los agentes del medio natural lleven años exigiendo mejoras y reivindicando más derechos para poder desarrollar su trabajo en mejores condiciones. Da igual que los fondos propios de la comunidad en inversiones en la Consejería de Gestión Forestal sea seis veces más para la tauromaquia que para la gestión forestal (quien nos financia todo es Europa y el Gobierno estatal porque los fondos autonómicos van para otras cosas).

Todo esto da igual porque la culpa es de los ecologistas. Sí, de ese ejército de ecologistas que se esconde en los despachos de la administración y dicta leyes que van en contra del campo (aunque no podamos enumerar ni una medida).

A ver si en vez de quejarnos de los ecologistas lo que tenemos que hacer son políticas de apoyo a la ganadería y agricultura de pequeña y mediana escala

Los ecologistas son los culpables de que ya no haya cabreros en los montes, aunque en mi valle la administración haya puesto nave y casa para que llegue alguna familia y haya quedado el concurso desierto. Parece que tenemos listas de espera enormes para pastorear nuestros montes y los malditos ecologistas no les dejan. A ver si en vez de quejarnos de los ecologistas lo que tenemos que hacer son políticas de apoyo a la ganadería y agricultura de pequeña y mediana escala, que es la que gestiona el territorio y mantiene vivos nuestros paisajes. Igual hay que garantizar precios justos, relevo generacional en el campo, servicios públicos de calidad… Por supuesto que habrá que estudiar qué cambios legislativos hay que hacer, pero siempre desde el rigor científico y el interés general, no desde los intereses económicos de unos pocos.

Qué fácil es utilizar el ecologismo como cabeza de turco para echarle la culpa de todos los males cuando el problema es el de siempre, la avaricia de unos pocos que quieren hacer negocio a costa de todo, hasta de nuestras vidas.

