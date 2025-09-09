La pregunta es si habría que excusar al líder del Partido Popular por no asistir a la apertura del año judicial. Igual que se ha excusado, por ejemplo, al fiscal general del Estado por ser el culpable de que no asistiera. O a la vicepresidenta segunda del Gobierno por calificar de «partido antisistema» al Partido Popular por lo mismo, es decir, porque su líder no asistiera. Hombre, si hasta «el mejor escribano echa un borrón», como dice el dicho para excusar la falta cometida por quien es muy hábil, este debe de ser el primer borrón institucional del muy institucionalizado líder del Partido Popular, a quien solo el presidente del Gobierno -o, por concretar aún más, solo este presidente del Gobierno- parece capaz de hacerle perder la institucionalidad, el sentido de Estado y hasta el sentido común. Y con razón, desde luego.

Bastaría con que sea presidente del Gobierno tras haber perdido las elecciones, sin contar que antes llegó a serlo por una moción de censura. O sea, nunca por mandato electoral. Pero no parece que sea razón suficiente para que el líder del Partido Popular, el día de la apertura del año judicial, «ausentara su presencia», como hubiera dicho la vicepresidenta Yolanda Díaz (como lo dijo, de hecho, para explicar su ausencia en una cumbre de la OTAN, mayo de 2022: «Ayer tuve que practicarme unas pruebas médicas y por eso ausenté mi presencia»). Se trata de la «normalidad democrática».

Bastaría con que sea presidente del Gobierno tras haber perdido las elecciones, sin contar que antes llegó a serlo por una moción de censura. O sea, nunca por mandato electoral

De hecho, según el presidente Pedro Sánchez, si no fuera por un corrupto que ya está en prisión y por una minoría de jueces empeñados en procesar a su mujer y a su hermano, en España hay «normalidad democrática». Se ve, por ejemplo, en que se legisla sin el Parlamento y se gobierna sin Presupuestos. O en que la investidura fue por el diálogo, por dialogar mucho, con todos, hasta llegar a acuerdos incluso con partidos secesionistas, cuyos líderes estaban condenados o en fuga y a quienes hubo primero que indultar y luego amnistiar, qué remedio, la democracia es diálogo.

Con todo, si el líder del Partido Popular no asistió a la apertura del curso judicial para mostrar su oposición a esa «normalidad democrática», habría que recordarle que en eso consiste su trabajo: en ejercer la oposición al Gobierno (que no a la Justicia). ¿O piensa faltar también al Congreso por lo mismo, esto es, en señal de protesta contra el Gobierno? La oposición no se exhibe, se ejerce, no hay que mostrarla con gestos simbólicos, sino demostrarla con actuaciones concretas.

Salvo si se es antisistema, claro.

Daniel Salgado es funcionario

Suscríbete para seguir leyendo