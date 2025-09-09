Opinión | Zona Zero
Septiembre, el nuevo Año Nuevo
El mes de la vuelta a la rutina representa para muchos un choque entre el espejismo que son las vacaciones y el retorno a los afanes que nos llevarán a fin de año.
No hay duda: tengo síndrome posvacacional. Debe ser agudo, porque los primeros síntomas los sentí ya días antes de comenzar las vacaciones. Con los ecos, ya lejanos, del 8 de septiembre y sus buenos deseos, me planteo el esfuerzo final que me conducirá a 2026 como una suerte de regeneración vital. Septiembre es un mes en el que todo son propósitos positivos, incluso más acendrados que los que se realizan en enero. La vuelta al gimnasio, el abandono de los vicios y los parabienes de cuidarse mucho y alimentarse exclusivamente de verdura y filetes de pollo llenan mi ideario.
Vivo septiembre como un eterno retorno a los afanes y trabajos, pero también a las dificultades que tiene la conciliación del trabajo con la vida familiar.
En verano podía permitirme estar más atento a los quehaceres de la casa, pero ahora mis olvidos sobre mis obligaciones son constantes. Lo cierto es que lavo los platos, hago algún día la comida, renuevo el arenero de los gatos, y paso la aspiradora el sábado. Pero me quedo ahí. No es suficiente. Y una casa requiere de constantes cuidados. Mi señora me lo recuerda siempre. Septiembre es el mes del choque con la realidad, con los horarios laborales y escolares, con el día a día presidido por el tráfago, las urgencias y las obligaciones. Es la temida nueva cuesta de enero meses antes de que llegue.
Recuerdo la canción de Earth, Wind & Fire ‘September’ y mi corazón se divide entre la nostalgia de la playa (o la montaña en su caso) y este puñetazo de realidad que va directo al estómago.
Eso sí, septiembre es como un nuevo Año Nuevo, un cúmulo de ideas positivas que supongo que se irán desvaneciendo a medida que nos acerquemos a diciembre.
Mientras tanto, disfrutemos con las filas de mochilas encaminándose a los colegios, la mirada de los estudiantes que comienzan un nuevo curso con ilusión y la sensación de que en septiembre es un buen momento para comenzar a ser mejores de nuevo. Intentémoslo al menos, porque seguro que merece la pena.
