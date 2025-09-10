Aunque fue una gran película, del director Oliver Laxe, galardonada con dos Goyas del año 2019, donde se mostraban unas imágenes impactantes de la crueldad del fuego y, a pesar de su gran realismo, la realidad, en este caso, ha superado con creces a la ficción. Lo que arde, este año, además de Galicia, es España entera. Fuegos repartidos por todas las Comunidades del territorio español que, una vez más, sacan a flote la valía de los profesionales, que muestran sus rostros manchados de sudor y ceniza, pero también la escasez de unos recursos deficientes y mal distribuidos y peor organizados, muchas veces.

Debemos de ser de los pocos países europeos y mundiales, o el único, me atrevería a decir, que ante situaciones graves de extremo peligro, gastamos nuestras fuerzas y perdemos un tiempo exquisito en asegurarnos de que nos han pedido auxilio antes de ayudar. Es como si contempláramos a alguien que necesita nuestra ayuda urgente, en una situación grave, y no decidiéramos ir en su ayuda porque todavía no nos ha pedido auxilio. Ocurrió con la Dana en Valencia para vergüenza de profesionales de nuestro país y de otros países que, sin pedirlo, se presentaban a ayudar, e incluso no se lo permitían porque alguien decía que hasta que no lo pidieran no se podía hacer nada.

Y una cosa es que las Comunidades Autónomas tengan asignadas diferentes competencias y otra muy diferente es que, en situaciones de grave peligro, los responsables principales de los Ministerios y Organismos correspondientes estén sin mover un dedo, presenciando pausadamente lo que arde hasta que los que se están quemando o ahogando pidan ser ayudados. Se han quemado, hasta ahora, más de 400.000 hectáreas, lo que supone un incremento de casi 10 veces más que en el año 2024. Conque parece que no aprendemos nunca del año anterior y cada temporada de verano es peor que la que le precede.

Lo que arde es lo que está sucio, lo que no se ha limpiado en invierno y hace que suponga y se convierta en una mecha peligrosa que agiganta y hace inalcanzables las llamas que devoran nuestros bosques sin piedad

Hay un árbol que llaman el Milagro en el término municipal de Tres Cantos de la Comunidad de Madrid, en que aparece todo quemado y negro y él resalta como una nota de un color verde mágico entre tanta negrura. Fue como un milagro, efectivamente, pero mucho más sencillo de explicar que todo eso. El árbol milagro reportaba sombra a los animales que tenían, bajo su lecho, el pasto a raya. No había nada que pudiera arder a su alrededor porque los animales se habían encargado de tenerlo y mantenerlo bien limpio. Ojalá aprendiéramos de este árbol para poder preservar nuestros montes de los fuegos horribles que, cada verano, nos ponen a prueba.

Porque lo que arde es lo que está sucio, lo que no se ha limpiado en invierno y hace que suponga y se convierta en una mecha peligrosa que agiganta y hace inalcanzables las llamas que devoran nuestros bosques sin piedad. Tener un parque natural o nacional no significa una dejación de las tareas tradicionales de la zona. No significa prohibir e impedir que entre el ganado para limpiar el campo como siempre se ha hecho. Tampoco significa dejar crecer las malezas de manera salvaje que incluso llegan a ocultar la belleza natural de un arroyo o una cascada en el paisaje.

El día que los gestores de los parajes naturales acepten que una buena administración y gestión de esos recursos no se basan en la prohibición, sino en la colaboración con los que entienden, habrán dado un gran paso en la consecución del objetivo de mantener limpios y seguros nuestros bosques. Ello no nos librará de los incendios, pero sí podemos aprender a controlarlos mejor y a ser, cada día, más eficaces en su lucha.

