Es la palabra clave de los políticos cuando las cosas se ponen feas, pero nada más enunciarla arremeten contra el adversario con virulencia barriobajera, así que los ciudadanos nos quedamos con las ganas de saber en qué reconocen que ellos, no los otros, se han equivocado y, por lo tanto, en qué consiste lo que harán en el futuro una vez visto el error.

Eso nunca llega. La autocrítica es que los otros son los que han hecho todo mal y son quienes han de tomar nota. Como en España estamos en un Estado descentralizado con la mayor parte de las administraciones comunitarias y municipales lideradas por el PP y el gobierno central liderado por el PSOE, ambos apoyados por partidos satélites, los ciudadanos tenemos ocasión irrefutable de contemplar cómo en todos los casos la autocrítica se resuelve en el ataque al contrario y la alabanza a lo propio, aunque el desastre sea evidente y hasta trágico. Y ahí están ejemplos como la dana valenciana, el apagón, o los incendios que aún hoy siguen humeando en Extremadura, Galicia y Castilla y León.

El mayor signo de mediocridad personal, enanismo intelectual y prepotencia ignorante es pensar que las cosas solo se pueden hacer de dos maneras: como uno las hace, o mal. Además, creo que debe de ser muy aburrido tener siempre la razón

Pero, si somos sinceros, la clase política no es una especie extraterrestre que nos ha invadido con alevosía. Tenemos los políticos que hemos elegido y son tan personas como nosotros por mucho que no queramos reconocerlo. Y nosotros también, en cualquier conversación cotidiana, decimos que somos autocríticos, que una vez nos equivocamos. Pero confesemos que pocas veces, por no decir ninguna, expresamos exactamente en qué nos equivocamos y, por lo tanto, en qué vamos a cambiar. Mantenemos la conversación diciendo que nos equivocamos, pero que el entorno, las circunstancias, los otros, en definitiva, son los que tienen la responsabilidad de nuestro error. O sea, como en la clase política, son los demás los que no lo hicieron bien y bastante tuvimos nosotros con hacer lo que pudimos.

Escribe el premio Cervantes de 2024, el novelista y poeta Álvaro Pombo, en un relato delicioso, Los delitos insignificantes, que «uno es capaz de reconocer cualquier cosa con tal de no tener que corregirse». Me permito, en mi descaro, apuntar que más bien uno es capaz de no reconocer nada con tal de no tener que corregirse, porque parece que asumir y publicitar nuestra equivocación es un menoscabo de nuestra personalidad e inteligencia, cuando es esa asunción de nuestro error una prueba de que somos humanos y que, además, estamos en disposición de rectificar para mejorar, que es lo que permite construirse como ser humano y como sociedad.

