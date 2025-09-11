El Fuero de Cáceres: el precio de la ley de la frontera

El Fuero de Cáceres. / Juan Ramón Corvillo

Hace casi, casi ochocientos años -1229-, cuando Alfonso IX de León conquistó Cáceres, las murallas recién alzadas no bastaban para garantizar la paz. Hacía falta algo que diera cohesión a la comunidad, un cuerpo de normas que fijara derechos y deberes, un lenguaje común de orden en medio de la frontera. Así nació El Fuero de Cáceres, confirmado por Fernando III en 1231, convertido en la carta de identidad de un pueblo que empezaba a organizarse entre la incertidumbre y la esperanza.

El texto creció con el tiempo: primero una carta breve en latín, de raíz regia; después un fuero extenso en romance, tejido por la mano de los escribanos del concejo. En sus más de quinientos capítulos cabía la vida entera: desde la forma de cercar un viñedo hasta las penas por delitos graves, pasando por la organización de la vecindad o las obligaciones militares. Era, en definitiva, una constitución local levantada con palabras en lugar de piedras.

Archivo de Cáceres

El manuscrito, custodiado hoy en el Archivo Histórico Municipal de Cáceres, sigue siendo un símbolo de aquella concesión regia. Y no es casual que en 1998 el Ayuntamiento impulsara una edición facsímil, publicada siendo alcalde José María Saponi, recientemente fallecido. Aquel aplaudido gesto permitió que los ciudadanos volviéramos a tener entre las manos el mismo texto en el que se encuentra el origen de nuestra ciudad medieval y que durante siglos sostuvo la vida concejil.

Rostros y voces

En sus páginas aparecen también rostros y voces: el campesino obligado a jurar fidelidad, el joven convocado a la hueste, la mujer que, viuda, asumía la administración de su casa. Cada figura hallaba su espacio en una sociedad que necesitaba reglas claras para sobrevivir.

El Fuero de Cáceres compartía espíritu con otros fueros de frontera, como el de Usagre o los de la raya portuguesa. En todos ellos latía la misma idea: fijar población, garantizar la paz, contener el caos.

Convicción

En el siglo XIII, los vecinos de Cáceres se aferraban a su fuero como nosotros nos aferramos hoy a la Constitución o al Código Penal. En ambos late la misma convicción: que la comunidad existe porque hay una ley que la sostiene.

El Fuero de Cáceres permanece también como testimonio de que toda sociedad necesita un marco común para no perderse en el desorden. Y que, desde las murallas medievales hasta las ciudades del presente, el precio de la paz siempre ha sido el precio de la ley.