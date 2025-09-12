Desconcierto escolar

Septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Tras el merecido, y nada sobrevalorado, descanso se retoma la actividad cotidiana determinada por el comienzo del curso escolar. Nuestros niños y niñas marcan tanto el periodo laboral como el lectivo.

Los gestores de la educación pública deben demostrar una gran responsabilidad y trabajar en el periodo veraniego para que todo funcione correctamente, aportando orden y concierto. La revisión de las instalaciones, las obras de mejora de los centros educativos, la confección de las plantillas docentes o la organización del transporte escolar son solo algunas de las tereas de las que depende que todo funcione como un reloj suizo.

Lamentablemente, la realidad es tozuda, cumpliéndose las negativas previsiones que desde el PSOE de Extremadura veníamos advirtiendo. Como si de una de las leyes de Murphy se tratara, es una práctica común en la gestión del gobierno del PP en Extremadura aquello de “si algo puede salir mal, saldrá mal”, no por cuestiones azarosas sino por su flagrante inacción, carencia de diálogo e impericia en la gestión.

El día que deberían iniciarse las clases, la gestión del transporte escolar ha generado tal caos que ha dejado a miles de estudiantes sin transporte. Un problema que afecta de manera especial a las familias que residen en las zonas rurales, las que más lo necesitan. Las excusas como la falta de tiempo, las supuestas coacciones o los problemas en la licitación son inadmisibles. Esta situación crítica la han generado la falta de planificación, la ausencia de diálogo y la incapacidad de un gobierno que no alcanzó el acuerdo con las empresas de transporte. Un fracaso que tendrá un enorme coste para la región.

El gobierno de la señora Guardiola, en menos de dos años, ha desmantelado el sistema de educación pública extremeña construido durante los gobiernos del PSOE extremeño. Comenzaron suprimiendo la gratuidad de los comedores escolares y aulas matinales, frenaron la creación de plazas de Educación Infantil, ayer conocimos la convocatoria por parte de los sindicatos de una huelga de docentes y, actualmente, más de 7.000 alumnos no han podido acudir al inicio de curso.

Carlos Ruiz Zafón señalaba con acierto que «el incompetente siempre se presenta a sí mismo como experto, el cruel como piadoso y el arrogante como humilde». Exigimos que rectifiquen este rumbo errático que degrada los servicios públicos. Trabajaremos cada día para frenar la paulatina privatización de servicios, la eliminación de plazas, la supresión de docentes, la equiparación de los salarios y la inversión en las instalaciones que devuelvan a la excelencia nuestra educación pública extremeña.

