No es un menú infantil

Comer es un placer, por eso existen innumerables cuentas en redes sociales dedicadas al arte de la cocina saludable ante las que deleitarse mirando postres con cremas chorreantes sin grasas, delicados montículos gastronómicos caricaturizando casi cualquier objeto, o delicias saladas en bares de a pie emplatadas con esmero que nos llevan a organizar planes de tapeo para el fin de semana. Bien sabido es que los españoles organizamos todo tipo de pasatiempos con el factor común de compartir una comida bien despachada.

Abundan hoy día los perfiles que intentan convencernos con cierta insistencia de que contar hidratos y proteínas debe ser la norma para una vida saludable. Suben recetas, tutoriales y ofrecen cursos para enseñarnos a cuidar la silueta y el bienestar sin renunciar al disfrute. Losmás generosos regalan la libertad del diez por ciento, el capricho semanal, la grieta de luz para adictos al condumio industrial. El resto del tiempo es preferible seguir sus consejos, así almorcemos en un restaurante o de fiambrera fuera de casa.Admito que, a pesar de que todo lo relacionado con las matemáticas y el conteo me produce una somnolencia atroz, la religión realfooder va ganando adherencia en mis rutinas alimentarias. El problema se presenta cuando intento implementar los mismos hábitos en la nutrición de mi hija si no estamos en casa. Bares y restaurantes en masa han decidido imitar el modelo frito de menú infantil de las cadenas de comida basura: patatas rebozadas de sal y nuggets. Los que se estiran un poco más incluyen cuatro o cinco cherries resbalándose en la pista de grasa.

Como suele ocurrir, no son la dificultad ni la escasez las razones para no preparar un menú infantil digno, sino la falta de voluntad. Al mismo precio que seis nuggets se puede preparar un cuenco colorido de sopas variadas, filetes especiados a la plancha con verduras salteadas, o hamburguesitas de lenteja y avena que disparen el antojo de los más pequeños y la tranquilidad de la familia ofreciendo comida tan sabrosa como sana.

Si los adultos vamos estando prácticamente convencidos de las bondades de una alimentación racionada y equilibrada, cuánto falta para desterrar el menú infantil de fritos a la papelera de la basura y convertirlo en una carta que cuide su bienestar. Ellas y ellos también merecen poder elegir comida suculenta a ojo sin comprometer su salud. Dejemos de tratarles como ciudadanos de segunda también en algo tan básico como la calidad de los alimentos que les nutren.

