Proteger la educación

Septiembre. El mes de los inicios por excelencia, del regreso a la rutina, de la vuelta al cole. Mochilas cargadas de libros e ilusiones renovadas. Todo se pone en marcha, y no es justo jugar con estas ilusiones, solo y exclusivamente por intereses económicos. No podemos permitir que se use a los alumnos y a sus familias como rehenes por un interés particular. La educación es un derecho y el Gobierno de María Guardiola siempre va a defenderlo.

Empresas que han tenido una actitud, cuanto menos, irresponsable. Se han negado a presentarse a las licitaciones o incumplir los acuerdos alcanzados para la prestación del servicio de transporte educativo para luego exigir condiciones más favorables. Y esto no es más que un verdadero chantaje que pone en riesgo el derecho fundamental de cientos de menores a acceder a la educación. Utilizar a los niños y sus familias como peones en una negociación empresarial es una práctica inaceptable que evidencia una falta de responsabilidad social por parte de algunas compañías. Deberían entender que el bienestar colectivo y facilitar el derecho a la educación están por encima de otros intereses.

Y ante estos chantajes hay que actuar tal y como lo ha hecho el Gobierno de María Guardiola, con responsabilidad. Durante muchos meses se ha dialogado con el sector, se han escuchado sus demandas y se han mejorado los precios del transporte escolar como nunca antes se había hecho. Pero siempre hay alguna oveja negra, una parte minoritaria de las empresas que ha decidido incumplir los acuerdos.

El Ejecutivo Regional, tal y como pactó con el sector, aprobó un incremento medio del 20% en las rutas y del 50% en muchas de ellas, lo que supone 16 millones de euros más. El acuerdo marco es justo y viable, y la mayoría de las empresas lo están cumpliendo con responsabilidad, por lo que hay un momento en el que hay que poner freno a los chantajes de unos pocos.

Y eso precisamente es lo que ha hecho en todo momento el Gobierno de María Guardiola, defender el interés general de los extremeños y el derecho a la educación de miles de alumnos por encima de todo. Sin dudarlo, sin dar un paso atrás.

¿Y la oposición qué ha elegido? ¿Están al lado de quien defiende la educación de los niños o al lado de los que coaccionan? Pues por desgracia, parece ser que se sitúan al lado de quienes tienen a miles de alumnos como rehenes.

Cuando una empresa, de la que depende un servicio esencial, llega a un acuerdo con la administración pública, debe cumplirlo. Lo que no puede hacer —y lo han hecho— es boicotear el servicio para forzar nuevas condiciones a su medida. Eso no es negociación, eso es presión ilegítima. Y es por ello, que el Gobierno de María Guardiola se ha visto obligado a actuar con todas las herramientas que da la ley: una resolución administrativa para garantizar el servicio y una denuncia penal para frenar las coacciones de unos pocos. Y todo con un único objetivo: proteger a los alumnos y el dinero público.

La gestión del Gobierno extremeño no se ha limitado a reaccionar. Ha informado con transparencia a las familias, ha buscado soluciones inmediatas y ha demostrado que se puede gobernar con responsabilidad. Y eso, en política, no siempre es lo más común.

Lo que queda demostrado es que el Gobierno de María Guardiola ha actuado de una manera firme y decidida frente al chantaje empresarial y en defensa de los derechos de miles de alumnos. Un claro ejemplo de liderazgo responsable, demostrando que gobernar es, ante todo, cuidar de las personas.

