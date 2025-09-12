Sueño de los justos

Dijo el presidente, en el prime time de su canal favorito, que «hay jueces que hacen política». Habrá que asumir, por su tono quejumbroso, que esto no le place. Puede ser por dos razones distintas, que prefiero no prejuzgar (que viene como muy a cuento): porque cree firmemente en la separación de poderes o porque la «política» que hacen no es la que más le conviene al presidente.

Claro que, sin solución de continuidad, afirma Sánchez que «hay jueces que no cumplen con la ley». Acusación no grave, sino gravísima, que le sitúa en ese primer virtuoso deseo del mejor desempeño de nuestro estado de derecho. Lástima que, a continuación y textualmente, asegure que «hay un problema de desempeño, de instrucción, de pena del telediario, que al final están pagando dos personas por el mero hecho de ser familiares míos». Acabáramos.

No es, por tanto, insólito que al menos dos asociaciones judiciales hayan decidido responder a estas acusaciones del jefe del ejecutivo para recordarle algo muy sencillo: es el mismo estado de derecho el que le otorga las herramientas suficientes para defenderse de esta, bajo su prisma, politización interesada de la justicia. Si hay finalidad política en las decisiones, trámites o actuaciones judiciales ya están tardando querellas y recusaciones y sobrando las acusaciones de tirar (públicamente) la piedra. A ver si cuela.

Acusar a los jueces de politización es fácil cuando las sentencias se ciernen de forma progresiva sobre el círculo de Moncloa y callar cuando las decisiones judiciales favorecen su narrativa

Pedro Sánchez, con su habitual destreza para eludir espejos, señala las togas mientras esquiva la propia sombra de su gestión. Acusar a los jueces de politización es fácil cuando las sentencias se ciernen de forma progresiva sobre el círculo de Moncloa y callar cuando las decisiones judiciales favorecen su narrativa.

Cuando en la misma entrevista hace un llamamiento al CPGJ (que luego subrayó Bolaños) para que controle a los «díscolos», obviando el funcionamiento independiente del estamento, nos queda aún más claro que el problema es que es justicia no es la suya. Su justicia parece más bien un traje a medida, cosido con hilos de conveniencia política. Maestro en el arte de la victimización, convierte cada crítica en un ataque al sistema, como si él no formara parte del mismo tablero donde se juega el poder.

Habrá que asumir también que este señalamiento no es solo una queja, sino una estrategia. La legítima respuesta de las asociaciones obvia una verdad: predica hacia su coro. No va a buscar refugio en el imperio de la ley, ese que dice que los jueces han olvidado. Su crítica a los jueces es un dardo envenenado, lanzado para movilizar a su base y desviar la atención de los propios tropiezos del gobierno.

Sánchez no busca justicia, sino control. Su indignación selectiva es solo un capítulo más de un guion bien ensayado. Porque cuando el presidente habla de jueces politizados, olvida mencionar los nombramientos estratégicos, los pactos en la sombra para controlar instituciones o las leyes diseñadas para atar en corto al poder judicial. Y mientras tanto, la justicia, esa que pretende defender, queda atrapada en el fuego cruzado de una retórica que no busca esclarecer, sino polarizar. Como si el poder judicial escapara del verdadero sueño: un mero eco de sus designios.

