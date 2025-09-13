Dejar a las zonas rurales sin transporte escolar son políticas incendiarias que siembran fuegos. Este verano hemos vivido un auténtico infierno. Extremadura ha ardido por los cuatro costados, y algo en lo que coinciden todos los expertos es que el monte está abandonado desde hace décadas por la despoblación. Y este vaciamiento poblacional no es una cuestión del azar o del destino, viene motivado por las políticas que han contribuido activamente al éxodo rural.

Por eso digo que dejar a las zonas rurales sin transporte escolar, afectando con ello a más de 5.000 escolares, es una política incendiaria porque esas familias, si pueden, van a irse a algún municipio donde se garantice el derecho a la Educación que tienen sus hijos e hijas por ley y que en sus pequeños municipios se está viendo vulnerado.

Eliminar líneas o profesores de las escuelas rurales, perjudicando con ello a la calidad educativa, y a que pueda haber docentes viviendo en el medio rural, son políticas que siembran los fuegos de mañana porque las familias que gestionan los olivares de montaña, o las colmenas, o pastorean nuestros montes, van acabar yéndose porque sus hijos e hijas merecen las mismas oportunidades que los que viven en las zonas urbanas.

Políticas incendiarias también son poner alfombra roja al olivar superintensivo que además de consumir agua, compite en precio con el olivar tradicional que hace de cortafuegos natural y protege nuestros pueblos, o permitir que haya precios que no cubran los costes de producción como en la aceituna de mesa o la cereza, mientras la administración mira hacia otro lado poniéndose así de parte de los intermediarios.

El futuro de esta tierra pasa por mantener vivos nuestros pueblos, y para ello, lo primero que hay que hacer es garantizar la atención sanitaria, residencial, asistencial y, por supuesto, la Educación en las zonas rurales

Enfrentarnos a los fuegos es algo tremendamente transversal, hay que poner encima de la mesa recursos (y eso choca de frente también con la política fiscal de la Sra Guardiola y con su mantra de que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos), pero también hay que tener una visión estratégica que, por desgracia, el PP no tiene y a la situación de los montes y los bomberos forestales me remito de comunidades históricas del PP como Madrid o Castilla y León donde la precariedad y temporalidad de los que se enfrentan al fuego es inaceptable.

Una visión estratégica que hay que implementar también en todos los servicios públicos esenciales. El futuro de esta tierra pasa por mantener vivos nuestros pueblos, y para ello, lo primero que hay que hacer es garantizar la atención sanitaria, residencial, asistencial y, por supuesto, la Educación en las zonas rurales. Todo lo contrario de lo que está haciendo la señora Guardiola.

Suscríbete para seguir leyendo