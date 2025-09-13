Rubios y morenos

Esta semana hemos sabido que un conocido político de izquierdas lleva a sus hijos a un colegio privado. Dónde estudian los hijos de los políticos no debería ser de la incumbencia de nadie. Salvo, quizá, en el caso del heredero al trono. Hay que tener un buen motivo para hurgar en las intimidades ajenas. Claro que en este caso el motivo lo ha dado el propio interfecto. La incoherencia entre lo que ha venido manifestando en público y lo que ha hecho a escondidas delata su impostura. Abominó de los colegios privados, se burló de ellos diciendo que eran para niños rubitos hijos de papás racistas, y aseguró que sus niños irían, por supuesto, a un colegio público. Eso dijo. Y mintió. No creo que nadie se sorprenda de algo que ya alcanza el rango de costumbre. Como tampoco nadie se sorprende de que un joven matrimonio prefiera un lindo chalecito en una linda urbanización a un pisito del montón en un barrio del montón. Como tampoco que, si pueden pagárselo, manden a sus niños a un colegio de pago. Sus motivos tendrán. Lo triste es que quien ha llegado a ser vicepresidente del gobierno haya dicho, instalado no en la razón sino en el odio, semejantes barbaridades. Gracias a Dios -no tanto a las ideas que predica- el tal político de izquierdas aún puede elegir donde vivir y donde estudiar.

Viene esto a coincidir en el tiempo con la aprobación por la Asamblea de Extremadura de nuestra primera universidad privada. Y, como la cabra tira al monte, la izquierda, al menos la izquierda del tal político, no es partidaria. Ni de la universidad privada, dicen ellos, ni, en general, de la libertad, digo yo. Esto tampoco sorprenderá a nadie, ni eso, ni, visto lo visto, que el día de mañana matriculen a sus hijos, ya mozalbetes, rubios o morenos, en una universidad privada. Y yo que me alegraría.

Más sorprendente es ver cómo el rector de la universidad de aquí, la pública, aprovecha cualquier ocasión para señalar malamente a la que quiere ser la primera universidad privada de Extremadura. No creo que los dinosaurios se extinguieran por culpa de los saltamontes. O sí. No sé. Lo cierto es que ahí está el dinero de todos para sostener la universidad pública. Y bien está. Y ahí también la iniciativa privada para levantar -contra viento y marea- una universidad privada. Y bien está. Ambas dos deberían congratularse de que la otra fuera posible (y viable). Congratularse y, a la vez, competir en la medida de sus fuerzas. Más aún en el caso de Extremadura, donde gran parte de nuestros universitarios acaban estudiando fuera de la región, que por algo será. Competir por atraerlos. Si esa nueva universidad es capaz de rescatar un puñado, bienvenidos sean; como bienvenidos serán los que de fuera pudieran venir atraídos por su oferta.

Esta región que tanto anheló tener su propia universidad debería, igualmente, alborozarse porque alguien quisiera, jugándose el bigote, abrir una universidad privada. Una tarea, por cierto, en extremo compleja. Exíjase lo que tenga que exigirse, pero evitemos, en la medida de lo posible, el triste sainete de vociferar solo por no defraudar a la parroquia, o lo que es peor, por defender rancios privilegios. Y menos ahora, visto lo que acaban haciendo quienes tanto vociferan. La libertad apetece, como los caramelos, a todos, rubios y morenos. Bueno, a todos, todos, no del todo.

