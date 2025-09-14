El cuello de botella eléctrico estrangula el futuro de Extremadura

La saturación de los nudos eléctricos supone un serio obstáculo para la llegada de nuevos proyectos. / EFE

La expansión de las energías renovables corre peligro de haber construido un gigante con pies de barro, debido a que ese crecimiento no ha ido acompañado al mismo ritmo en la infraestructura de su distribución. A raíz del último informe de la patronal de las eléctricas, Aelec, sobre la capacidad de la red, el diagnóstico resulta más que preocupante: un porcentaje superior al 83% de los nudos de distribución en España están saturados. El dato va mucho más allá de lo meramente técnico: condiciona la capacidad del país para atraer proyectos industriales y energéticos. Extremadura, a la vanguardia de la transición verde, resulta especialmente golpeada en el estudio: la saturación en la comunidad supera el 87%, lo que la sitúa en la franja más crítica del mapa eléctrico nacional.

Los empresarios extremeños, agrupados en la CREEX, han alzado la voz hacia lo que amenaza con ser un verdadero lastre. No lo hacen desde el catastrofismo, sino desde la preocupación real de quienes saben que en juego está el futuro económico de la región. La red, sencillamente, no da más de sí. Y eso convierte en papel mojado las promesas de grandes parques fotovoltaicos, de plantas de hidrógeno verde o de industrias electrointensivas. ¿Qué inversor arriesgará su capital en un territorio donde no se le puede garantizar acceso a la electricidad que necesita? Existen ejemplos palpables de que la demora existe ya, como el CC Green de Cáceres, aún a la espera de la potencia requerida después de quedar excluido el proyecto de la última ampliación de Red Eléctrica.

Y además... el cierre de Almaraz

Los empresarios consideran que el panorama que se cierne puede ser aún más incierto ante el cierre programado de la central nuclear de Almaraz. A los problemas de pérdida de empleo añaden el componente energético. A su juicio, la cuestionada central aporta estabilidad a un sistema que corre el riesgo de quedar aún más cojo. En definitiva, Extremadura podría pasar de prometer un futuro como capital renovable a convertirse en un simple exportador de suelo y sol, sin tejido productivo asociado.

La paradoja es cruel. La región que atesora uno de los mayores potenciales de generación limpia de Europa se enfrenta a la posibilidad de ver frenado su despegue por falta de infraestructuras. La red saturada no solo frustra la llegada de nuevas inversiones, sino que cuestiona la viabilidad de un modelo energético que pretende ser descentralizado, sostenible y justo. La comunidad corre el riesgo de quedarse al margen de la gran revolución verde que se anuncia como motor de crecimiento para el país.

La respuesta no puede esperar. El refuerzo físico de la red resulta imprescindible, con nuevas líneas de alta tensión, subestaciones y capacidad de transformación suficiente. Pero no basta con más hormigón y más torres: es igualmente urgente modernizar la gestión de la red, apostar por la digitalización, el almacenamiento y la integración inteligente de la generación distribuida. A la vez, es preciso disponer un marco regulatorio estable y ágil, que dé certidumbre a los promotores y elimine la maraña de trámites que paraliza proyectos durante años.

Sin ese proceso de modernización, las inversiones pueden fluir hacia zonas menos saturadas en el mapa como Aragón, Andalucía o el País Vasco. Se trata de una cuestión estratégica que requiere coordinación entre el Gobierno central, la Junta y los operadores eléctricos. El tiempo corre, y las decisiones que no se tomen hoy se traducirán en oportunidades perdidas mañana.

Lo que está en juego no es solo la construcción de parques o la instalación de baterías sino el propio futuro económico de una región históricamente castigada por la falta de infraestructuras y la despoblación. Si no se garantiza la competitividad energética, Extremadura perderá la oportunidad histórica de convertirse en motor de la transición española hacia un modelo más limpio, seguro y sostenible. Algo que la comunidad extremeña no puede permitirse.