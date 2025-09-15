Lo que la lectura no cura

Una mujer lee un libro en su descanso vacacional. / EL PERIÓDICO

Demasiado bombo y platillo le han dado a las palabras de María Pombo sobre los que leen y no leen, al descubrir sus estanterías escasas de libros y afirmar que la lectura no tiene por qué hacerte mejor persona. Recuerdo, hace ya unos años, que al ir a una casa de muebles y mirar unas estanterías del típico mueble de salón de entonces, vi en ellas unos libros bien colocaditos de pie y, al ir a cogerlos y echarles un vistazo, descubrí que eran libros de madera, que sólo servían de adorno. Las tiendas de muebles los colocaban así, sin ser libros reales, para dar a entender que cuando se adquiría el mueble, había que poner libros de verdad.

Pero lo cierto es que hay muchos hogares españoles, en los que una de sus paredes del salón las ocupa un gran mueble atiborrado de enormes enciclopedias, que nunca, nunca han sido abiertas. Son como aquellos libros de madera de la tienda porque, aunque son libros de carne y hueso, están tan muertos como los que sólo adornaban los muebles. Y en esto de los libros y la lectura tiene parte de razón la influencer española porque hay más gente que dice que lee que la que luego realmente lo hace.

Y es que leer es una actividad que debe realizarse para el propio provecho y satisfacción del lector y no para decir a los demás lo que leo y lo que no leo. Leer es una aventura fascinante que, si te atrae, hace que te sumerjas en mundos nuevos desconocidos y llenos de aventuras que te transportan mucho más allá de las fronteras de tu propia realidad.

Aquél que tiene la curiosidad por leer posee también la curiosidad por saber y aprender. Por eso la lectura va intrínsecamente unida al conocimiento y al aprendizaje. Aquellos que leen aprenden a hablar mejor y a escribir mejor. Si nuestros hijos y alumnos leyeran más, además de mejorar en comprensión lectora y expresión oral, dejarían de cometer faltas de ortografía casi sin darse cuenta, mientras se encuentran inmiscuidos y ensimismados en las historias maravillosas que los libros les cuentan.

Por eso no puedo estar más en desacuerdo con la ‘influencer’ María Pombo cuando afirma que leer no te hace mejor persona. Claro que te hace “mejor persona” a nivel intelectual, porque, un individuo que lee, amplía sobremanera sus conocimientos y le hace estar especialmente preparado para discutir y argumentar de temas variopintos y es capaz de crear, en su mente, una opinión crítica del mundo en que vive y de las personas y cosas que le rodean. Aprende, también, a cuidar las formas y guardarlas y observarlas al relacionarse con los demás. Conque, a nivel intelectual, no hay duda de que la lectura nos hace mejores personas.

Sin embargo, no puedo estar más de acuerdo con María cuando dice que leer no te hace mejor persona si la ‘influencer’ se refiere a “mejor persona” a nivel moral. La maldad es tan intrínseca, en algunos casos, al ser humano, que no la cura la lectura. El que es mala gente es mala gente, aun teniendo un libro en sus manos. Los hay malos que tienen la capacidad de causar daño deliberadamente a otros, que no cesarían en su empeño así que leyeran las dos partes de El Quijote, de Cervantes, todos los libros viejos y nuevos de la Biblia, o el Corán entero y vero. ¡Ojalá pudiéramos acabar con la maldad de las personas simplemente con unas cuantas páginas de libros! ¡Qué fácil sería, entonces, dejar de infligir castigo a tanto inocente!