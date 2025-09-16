El caminante sobre el mar de nubes (1818), de Caspar David Friedrich. / EL PERIÓDICO

No sé si conocen el cuadro El caminante sobre el mar de nubes (1818), de Caspar David Friedrich, obra cumbre del romanticismo. En ella un caminante, de espaldas al espectador, contempla un abismo en el que las nubes se encuentran a su altura y destaca el paisaje helado, auténtico protagonista. Tiene adelantada una pierna y se apoya en un bastón. Solo le separa un paso de la muerte.

Pocas veces puede uno sentirse en la vida así, tan cerca del desastre. Quisiera equivocarme pero creo que este mundo está actualmente conducido a una catástrofe, o en los instantes previos de ella. Lo de los kits domésticos de emergencia no es de cachondeo. El rearme global es evidente. Muchos países plantean volver al servicio militar obligatorio. El mundo dividido en dos bloques ha cambiado. Otro de los factores que me preocupan son las dos guerras abiertas en Ucrania y en Gaza, siendo la segunda un claro ejemplo de genocidio de la mano de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, poseído por un espíritu de venganza sin límites.

La tensión entre EEUU y China se palpa, mientras Taiwán tiembla en cada movimiento que hace el gigante asiático, que ansía devorarla. Vuelven a formarse bloques y alianzas. Los líderes de China, Rusia, India y Corea exhiben músculo, mientras los indiscretos micrófonos delatan que su conversación más animada es sobre el deseo de ser dictadores inmortales.

Sobre todo ello sobrevuela el deseo de hacerse con materias primas como agua, combustible y tierras raras. El mundo globalizado solo ha servido para que la primera víctima sea la verdad en esta batalla donde las noticias fakes y los ejércitos de bots campan a sus anchas. A la ONU, la OMS, la OTAN parece que el nuevo escenario les ha cogido con el pie cambiado. Ahora son los ciberataques y los drones los que llevan la voz cantante en un conflicto. Desde el tercer mundo llegan miles de migrantes a un supuesto primer mundo que no es la panacea de nada para nadie.

De momento, estamos así, con un pie sobre la roca, mirando el abismo, pero… ¿Por cuánto tiempo? ¿Tendremos que saltar?