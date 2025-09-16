Dos fracasos más del Gobierno

El penúltimo fracaso del Gobierno que no gobierna coincidió la pasada semana con un primer éxito potencial. El fracaso fue la votación perdida en el Congreso sobre la reducción de la jornada laboral; el éxito, el impacto logrado por las protestas propalestinas.

También podrían verse como dos éxitos o dos fracasos, según la perspectiva.

La votación perdida podría interpretarse como un posicionamiento político que refuerza el progresismo de los partidos gobernantes, frente a la mayoría conservadora de las Cortes: una ocasión para hacer piña con sus menguantes y desanimados apoyos electorales.

El éxito de las protestas propalestinas, que se incardina coherentemente con el criterio político del Gobierno, es, al mismo tiempo, un debilitamiento internacional de España; además, el conflicto en Gaza roza sensibilidades muy a flor de piel, aumentando la polarización política que lleva ya muchos meses socavando al Gobierno ante la opinión pública.

Esta paradoja o, para ser más preciso, esta dificultad de evaluar correctamente la influencia política de estos acontecimientos, se resuelve fácilmente respondiendo una pregunta: ¿Cuál es el principal objetivo del Gobierno?

Estamos ante un Ejecutivo sin proyecto político, sin presupuestos y sin mayoría parlamentaria, que, muy palpablemente, emplea toda su energía en intentar mantenerse hasta 2027 y fantasear con la remota posibilidad de continuar después. Para un Gobierno de estas características, el éxito se cifra en un solo objetivo: mantener las filas de sus votantes lo más apretadas posible, lograr nuevos votos y socavar a la oposición.

Estamos ante un Ejecutivo sin proyecto político, sin presupuestos y sin mayoría parlamentaria, que, muy palpablemente, emplea toda su energía en intentar mantenerse hasta 2027 y fantasear con la remota posibilidad de continuar después. Para un Gobierno de estas características, el éxito se cifra en un solo objetivo: mantener las filas de sus votantes lo más apretadas posible, lograr nuevos votos y socavar a la oposición

El Gobierno no está detectando que el debate sobre la jornada laboral importa en la calle mucho menos de lo que cree. Primero, porque muchos millones de españoles tienen ya una jornada laboral igual o inferior a la que se propone; segundo, porque el creciente sector social de los pensionistas no se ve afectado; tercero, porque los jóvenes no andan buscando menos horas de trabajo sino un trabajo digno. Por tanto, lo que hay en juego aquí es una mera cuestión de imagen más que de política, y la imagen que se ha dado es que los apoyos parlamentarios del Gobierno están fragmentados, mientras que la oposición es un bloque sólido con posibilidades de crecer.

En cuanto a la cuestión que afecta a Israel y Palestina, el Gobierno no contempla la creciente influencia de las nuevas derechas, que han incrementado los apoyos a Israel en España; por otro lado, la paralización de la Vuelta Ciclista puede verse como un fracaso institucional, una vergüenza internacional (el mundo es abrumadoramente proisraelí) y un motivo de disgusto para los muchos votantes liberales y conservadores con que cuenta el PSOE.

Si este Gobierno tuviera un norte ideológico claro, la semana pasada podría haber sumado dos éxitos. Pero como su objetivo principal es permanecer, y ni la derrota parlamentaria ni las protestas ayudan en eso, debe sumar en su haber dos nuevos fracasos.

Suscríbete para seguir leyendo