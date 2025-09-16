Otras son las palabras

Unos ciudadanos gazatí­es intentan salvar este lunes algunas de sus pertenencias entre los escombros de la torre Al Jundi, en la ciudad de Gaza, derribada por el Ejército de Israel. / Ahmad Awad- Efe

Los asesinados hasta ahora no son suficientes. O no, al menos, para la Corte Penal Internacional, que reconoce crímenes de guerra contra la población de Gaza, pero no lo que realmente son, salvo eso, víctimas de crímenes de guerra, pues la hambruna se incluye como método de crimen de guerra. Por lo mismo, tampoco su asesino puede ser calificado por lo que realmente es, sino eso, un criminal de guerra, a quien el tribunal acusa de «asesinato, persecución y actos inhumanos durante la guerra de Gaza», si bien especificando escrupulosamente «durante la guerra» porque se trata de que la acusación encaje con el delito: no hay criminales de guerra sin guerras.

Otra palabra reconoce a quienes son asesinados en Gaza, más allá de víctimas de crímenes de guerra, como otra palabra califica al primer ministro de Israel, más allá de criminal de guerra. Pero se trata de términos jurídicos, como lo es «holocausto», cuyo uso debe restringirse, por ejemplo, para lo ocurrido en Yugoslavia o en Ruanda, por citar los casos más recientes y, sobre todo, por no citar lo que fue la destrucción de los judíos europeos durante la Alemania nazi, que es la que provee de superioridad moral a Netanyahu para continuar con la destrucción de todo cuanto allí no sea judío, impune, despiadada y –sirva para su diagnóstico– impasiblemente.

La moral de Europa, en unas partes más que en otras, es judía desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, sea por empatía, por comprensión o por miedo a parecer antisemita

Sí. Además de injusta –porque toda comparación con la matanza nazi atenúa la magnitud de la tragedia de los judíos–, la comparación dota de legitimidad la actuación del Estado israelí, que considera que la aniquilación de Palestina y parte de Cisjordania podrá ser ilegal, pero es moralmente correcta. Y la moral de Europa, en unas partes más que en otras, es judía desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, sea por empatía, por comprensión o por miedo a parecer antisemita. Por lo demás, la legitimidad implica no solo una justificación moral, que Israel obtiene de la barbarie de la Alemania nazi, sino aceptación social, y la ciudadanía israelí odia a los árabes.

¿Hay que esperar a los más de 97.000 asesinados en Yugoslavia, o tal vez a los 800.000 tutsis ejecutados en Ruanda? ¿Hay que esperar a que crezca la cifra de gazatíes muertos (la estimada hoy, 16 de septiembre de 2025, es de 65.000) para que la Corte Penal Internacional se pronuncie en los términos jurídicos que pide la evidencia y deje de llamar «crímenes de guerra» al genocidio ejecutado por el Estado de Israel y «criminal de guerra» al genocida Benjamin Netanyahu? Y, sí, se trata de una democracia.

