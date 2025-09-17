Otro agosto, esperando la revolución

Las gotas de un líquido incoloro, que rítmicamente percutían desde la vieja máquina de aire acondicionado, reproducían una melodía que el somnoliento albañil X. murmuraba, sin parar, desde hacía ya varios días. No lograba recordar dónde había escuchado aquella música tan pegadiza, quizás en algún vídeo viral, o puede que por el eco de alguna radio. El cuartucho en el que se encontraba, de techo de lata, generaba un ambiente tórrido desde el amanecer, y a pesar de que todos los ventanucos estaban cerrados, el aire se resistía a entrar en movimiento. Solo las moscas conseguían mover una pequeña porción de aire en su vuelo errático, que casi siempre aterrizaban en algún cuello empapado en sudor. En los últimos veinte días, el tiempo se había detenido, como pesadas capas de calor industrial, o los pastos petrificados de las dehesas amarillentas. A finales de agosto, la rutina prometía volver pronto a los estándares acordados, al ritmo agitado de las sociedades de consumo.

A las afueras de las ciudades, nuevas construcciones engullían los deshechos, por lo que la tierra quedaba desigualmente habitada, con mucha gente muy junta y muy precaria, y regiones del tamaño de principados sin un alma

Salvo por los esperados fuegos estivales, este era un mes de paso, el octavo capítulo de una agenda con el resto de páginas llenas. El protocolo era el habitual. Si las llamas arrasaban con las hectáreas proyectadas, esas que no causan escándalos; ni calcinaban demasiada fauna y flora, para no despertar los agónicos reproches del campo, septiembre llegaría sin pena ni gloria, y el último trimestre podía encararse con otro tipo de escándalos y otro tipo de reproches. Pero entre tanto cálculo, alguna cuenta falló, aunque nadie sería despedido después, ni más tarde, y las dos últimas semanas infringieron su papel de sencillo trámite burocrático. Al parecer, había entendido X., los incendios habían quemado una porción de tierra similar al área de la capital de un estado mediano, algo así como 50.000 campos de fútbol, o la entera extensión del Principado de Andorra. Miles de personas evacuadas, sus pueblos aún más vaciados, y otras tantas sin más posesiones que parcelas de ceniza. En el frente, como en todas las guerras, cientos de bomberos sufrían las decisiones avaras, atrincherados contra llamas alimentadas por el abandono.

En el ángulo agudo con el que las vigas y columnas de hormigón cortaban el cielo, se apreciaba una especie de neblina en suspensión, sucia a la luz de los primeros rayos, y que dejaba en la ropa un desagradable olor ahumado. Volátiles cilindros grises se dispersaban hacia otras comunidades, imitando los movimientos demográficos del éxodo rural. La marginación de las otras formas de vida, esas ajenas a las lógicas urbanas, carbonizaba siglos de patrimonio heredado. A las afueras de las ciudades, nuevas construcciones engullían los deshechos, por lo que la tierra quedaba desigualmente habitada, con mucha gente muy junta y muy precaria, y regiones del tamaño de principados sin un alma. X. se fijó en el apartamento desnudo del primer piso, todavía sin terminar, seguro de que ni con todos los agostos del mundo podría pagar aquel cuarto de una sola puerta. Entre moscas, seguiría esperando la revolución.

