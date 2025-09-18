La falacia de las redes eléctricas insuficientes

Se dice que una falacias es: «un razonamiento engañoso o erróneo que tiene la apariencia de ser correcto y válido, pero que en realidad no lo es por que vulnera las reglas de la lógica». Estos días la mayoría de los medios de comunicación han tratado con profusión el tema de que; «una Red Eléctrica insuficiente, pone en riesgo inversiones industriales millonarias». Desde Extremadura debemos salir con fuerza para desmentir estas afirmaciones.

Debemos comenzar por preguntarnos por los verdaderos motivos de la necesidad de existencia de esa tupida maraña de cables que atraviesan nuestros campos. La principal y casi única razón es que, históricamente, se ha querido independizar los emplazamientos de los Centros de Generación, de las zonas de Consumo.

El caso de Extremadura es el paradigma de esta ‘desconexión’; a principios del siglo XX se procedió a la construcción de grandes pantanos hidroeléctricos, principalmente en el cauce del rio Tajo. No se acompañaron aquellas inversiones con la ubicación de industrias en sus proximidades. Posteriormente se procedió a instalar grandes centrales nucleares, sin que tampoco se desarrollara industrialmente su entorno. Actualmente se nos está llenando los campos de placas solares y nuevamente vemos como toda esa energía generada, atraviesa nuestra tierra para alimentar inversiones y crear empleo fuera, ¡cuatro de cada cinco KWH que generamos salen de Extremadura!

Para ese transvase es para lo que quieren mas redes de transporte. Hace unos días observando a unos vecinos de la zona de Almaraz que miraban el entramado de cables que salen de la Central, me vino a la memoria la imagen de los vecinos del pueblo, también extremeño, de la película Bienvenido Mister Marsal, viendo como el ‘haiga’ del americano atravesaba la plaza del pueblo sin detenerse.

Históricamente las lógicas del desarrollo geográfico de la economía han ido siempre ligadas a la localización de los recursos, por ello el desarrollo industrial de Alemania se produjo en la cuenca del Ruhr, por que allí estaba el carbón que era la fuente de energía del siglo XIX. Al lado del carbón se desarrolló la fabricación del Acero y detrás la industria en general, el florecimiento del País Vasco es un ejemplo de ello.

El problema de la saturación eléctrica / M. M.

La lógica económica se ve bruscamente alterada cuando las fuentes de energía se instalan en zonas sin ambiciones industriales, entonces las grupos industriales que ya tenían intereses en las zonas desarrolladas, pasan a controlar las nuevas formas de generación de electricidad formando un oligopolio, de manera que influyen directamente en las decisiones políticas que debían haber desarrollado económicamente las nuevas áreas donde se generaba la energía. Por el contrario los intereses creados por los grupos industriales del Norte, mantuvieron y potenciaron el desequilibrio económico que se aceleró a lo largo del siglo XX.

Este desequilibrio entre la ubicación de la producción de la electricidad y su consumo, provoca una contradicción económica, los perdidas en el transporte, cifradas en un 10%, y los costes de toda la infraestructura necesaria, minan nuestra competitividad.

Si se iniciara una Política Real de incentivar a las empresas altamente demandantes de energía a situarse en las proximidades de las zonas donde esta se genera, se resolverían de plumazo tres problemas; se evitaría una perdida estéril del 10% de la electricidad, se evitarían nuevas inversiones en redes, y, se fijaría población en áreas en declive como Extremadura

Para mas INRI nos quieren convencer que el problema con las redes lo tienen regiones como Extremadura, con un ¡ 87 % ¡ de los nudos ¿saturados?, ¿ mas que Madrid con un 82% ?. Red Eléctrica Española, extraño ente público-privado, donde los Grupos a los que me refería antes tienen influencias, decide cuales de las líneas de transporte son de la Red General, para sacar a través de ella la electricidad de donde se genera hacia donde se consume y, junto con el Gobierno, decide las autorizaciones de enganche a la misma. Me consta que Grupos de inversores están dispuestos a financiar los costes de transformación de los 44.000 voltios de la tensión de esa Red a las tensiones de uso industrial. Los nudos se desatarían inmediatamente y sin mas inversiones.

Si se iniciara una Política Real de incentivar a las empresas altamente demandantes de energía a situarse en las proximidades de las zonas donde esta se genera, se resolverían de plumazo tres problemas; se evitaría una perdida estéril del 10% de la electricidad, se evitarían nuevas inversiones en redes, y, se fijaría población en áreas en declive como Extremadura. ¿ Por qué no se hace?

Suscríbete para seguir leyendo