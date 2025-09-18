Memorias no solo de África

Recordando a mi recién perdido amigo, mientras ‘Paseo por el bosque’, me vienen a la cabeza miles de recuerdos de tardes y noches de sillón y butaca. Aquellas tardes cuando éramos unos jóvenes ‘Descalzos por el parque’, soñando con que la vida nos deparara ser ‘Dos hombres y un destino’ y que, si uno se empeñaba, siempre llegaba ‘El golpe’ justo a tiempo.

Echando la mirada atrás, hoy más que nunca me veo ‘Tal como éramos’, imperfectos, cambiantes, llenos de nostalgias y pequeñas rebeldías, como si fuéramos ‘El candidato’ perfecto a ser algo distinto, a soñar y nunca rendirse; que, aun perdiendo, siempre quiere recuperar el brillo y la herida de aquel sueño que se deshace en la orilla, como novela de Fitzgerald, sin ser ‘El gran Gatsby’.

Con posterioridad fuimos ‘Nosotros en la noche’, con esa complicidad silenciosa de quien observa sin perder detalle, y en ese recorrido que nos pareció eterno descubrí que mi amigo era ‘El hombre que susurraba a los caballos’ en medio de la tormenta, induciendo ternura en aquellos lugares donde nadie mira. “El dilema” estaba en ese aire suyo de hombre sereno pero aventurero, íntegro pero que duda, y aun así avanza, sin histrionismos, sin ruido.

En un país que confunde estrellas con “influencers” y subvenciones con talento, no cayó en ‘Juegos de espías’ ni cedió ante ‘Una proposición indecente’, siempre fiel en la defensa de las ideas propias

Con él aprendí que, a veces, en política, lejos de ‘La jauría humana’, también se puede ser elegante y valiente, aunque no lo sean ‘Todos los hombres del presidente’ y que incluso la ‘Gente corriente’ tiene su momento de grandeza ‘Cuando todo está perdido’.

Se ha ido ese hombre ‘Íntimo y personal’, para mí, ‘El mejor’, pues nos ha dejado la película completa de nuestras risas, nuestras nostalgias y ese aprendizaje de que no todo son estrellas, que hay que mirar tras bastidores.

Ahora, cuando su estrella se ha apagado y su imagen se imposta como un fotograma, sentimos que nos queda la lección de sus obras y la épica de su trayectoria, que la belleza puede ser discreta y que la emoción, cuando es verdadera, nunca se va. Quizá por eso su despedida no suena a final. Suena más bien como ‘La última fortaleza’ de aquellos que lo conocimos, actor y director de ‘El río de la vida’, de su propia vida, pero también de la nuestra.

La inmortalidad no es vivir para siempre, sino vivir en la memoria de los demás.

