El proyecto de la dupla ‘Chinto’-’Chipi’

Reconozco que me está costando volver a pillar la forma. Esto de las vacaciones partidas, quince y quince, me gusta en el sentido de que se te va el verano enseguida, pero lo malo es que cuando te tienes que poner en serio ya, sin la perspectiva inminente de descansar durante varios días seguidos, pues como que se te hace más cuesta arriba que Reyes Huertas.

Así es que aquí estoy, intentando coger ritmo de competición, como dicen los deportistas. De vez en cuando hay que aguantar las bromas de algún oligofrénico que te viene con lo de «ya está bien que te ganes el sueldo» o el sobadísimo «tú no trabajas, tú vas a la redacción para el copia y pega». Pues vale. Soy un encajador.

Dentro del proceso está la insistente pregunta, ya seria, sobre cómo veo al Cáceres Patrimonio, el equipo que tradicionalmente más he cubierto en los últimos 18 años, para la próxima temporada. Yo me encojo de hombros, aludo a mi falta de actividad y trato de no soltar demasiados lugares comunes.

En principio, el club está en un periodo de contracción económica -no de ahora, sino aproximadamente desde 2013- que le impide ser demasiado ambicioso. En este contexto hay que leer que se le haya dado la oportunidad al entrenador, Jacinto Carbajal, y al director deportivo, Lorenzo ‘Chipi’ Díaz. No nos engañemos:en otra época se hubiese apostado gente de fuera, con más glamour, para ambos puestos. Pero ya se sabe que de vez cuando hay que hacer de la necesidad, virtud y ambos atesoran buenos valores aparte de ser de tener casa propia en la ciudad y salir por consiguiente más baratitos.

Carbajal, nuestro ‘Chinto’, ha subido tres veces a la máxima categoría de baloncesto femenino, dos con el Al-Qázeres y una con el Campus Promete de Logroño. Eso ya en sí es buen aval, pero su experiencia en masculino se reduce a los tres últimos años. Han sido como ayudante en el banquillo del propio Cáceres y ha tratado de absorber lo máximo posible de las particularidades de dirigir a hombres y no a mujeres. A mí es un tío que, con sus rarezas, siempre me ha caído muy bien. Con el tiempo me da que ha ido aprendiendo mejor cómo manejar la presión y ahora tiene una oportunidad estupenda para demostrar su valía.

Más sorprendente incluso resultó el nombramiento de ‘Chipi’, con experiencia en el baloncesto de categorías FEB y también en el mundo de la gestión, pero no en ambas cosas al mismo tiempo. Aunque inmerso en una complicadísima circunstancia personal, ha llegado con muchas ideas novedosas y también muy dispuesto a mejorar y a escuchar.

Lástima que les venga el desafío cuando a las vacas se les están notando las costillas. La temporada pasada se hizo un esfuerzo por recuperar la Primera FEB, que es a lo que debe aspirar una ciudad como Cáceres, y el equipo, con más pasta de la que se dispone ahora y varios veteranos de mucho valor en sus filas, se quedó corto, llegando al desenlace muy justo de fuerzas y sin su máximo anotador, Erikas Kalinicenko, lesionado de gravedad.

¿El fichaje de invierno?

Ahora entre Carbajal y Díaz han hecho una plantilla más modesta, pero también más joven y atlética, que puede alcanzar mejor el tramo decisivo. El sistema de competición favorece claramente por el hecho de que, en un grupo de 14, ocho de ellos disputen los ‘playoffs’. Ejemplos como los de Huesca, Archena y el ascendido Melilla en la 24-25 ilustran bien esto:haciendo peores ligas regulares que el Cáceres, llegaron más lejos. Lo importante es que nadie te robe el mes de abril, que es cuando empieza lo serio. Por cierto: que se note que estuve en un concierto de Joaquín Sabina en Sevilla estas vacaciones. La leyenda estuvo mucho mejor de lo esperado. Ah: es gracioso que con unos pocos minutos de diferencia me encontrase por la calle primero a Cristóbal Soria y luego a Antonio Tejado. Aeste último, no es coña, le reclamaba una camarera de uno de esos garitos pijos de al lado de La Maestranza que faltaban todavía copas por pagar.

Venga, que me voy por las ramas, aunque sean tan hermosas como las de los árboles del parque de María Luisa. Mi respuesta tipo sobre qué me parece el equipo que ha hecho el Cáceres es: «el teórico quinteto inicial es de bastantes garantías y lo me genera dudas son los reservas», pero no me gusta nada hacer pronósticos ni pontificar sobre una plantilla a la que apenas he visto aún. Ya sabéis: yo también estoy en pretemporada, ¿no?

Sí que Albert Lafuente, Álvaro Palazuelos, Alex Mazaira y Matteo Strikker son jugadores contrastados en SegundaFEB. La quinta pieza, Wildens Leveque, tiene una pinta realmente estupenda tras haber destacado un peldaño más abajo, en el Marín. El salto de calidad (o no) lo tienen que dar gente como Patrick Mendes o DJForeman. Y desde luego clave será también cuándo y cómo volverá Kalinicenko. No hace falta ser el doctor Pedro Guillén para saber que estas roturas de rodilla son devastadoras para la carrera de un deportista. Si regresa bien, aunque sea a un 70% de lo que enseñó la pasada campaña, puede ser un fichaje ‘de invierno’ de auténtica locura.

Por supuesto, tengo muchas ganas de ver a Nico Marina, el niño maravilla. A sus casi 17 años le llega el momento de demostrar ‘con picadores’ -y eso que no me gustan los toros- todo lo buenísimo que lleva apuntando años.

Otra coordenada la marcará la afición, ahora muy de capa caída tras estos últimos años en las que las cosas no están saliendo como se esperaba. Va a ser una gran batalla lo de intentar reconquistarla, pero en fin, todo son ciclos y modas y ahora en esta ciudad está claro que el viento sopla hacia Las Capellanías. Pero que quede claro:no es incompatible apoyar al Cacereño en Primera Federación con hacerlo con el resto de clubs, que también lo merecen. Bujacocesto dixit.

Suscríbete para seguir leyendo