Rutas desiertas, aulas vacías

En Extremadura la educación va sobre ruedas; el problema es que no llegan nunca. Con clases aplazadas o virtuales y autobuses desaparecidos en algunas zonas de la región, arrancó un curso que nos trae reminiscencias de la época COVID, ¡aquella pesadilla!

Como es costumbre, el atropello de la falta de transporte escolar se intenta parchear con la tirita que todo lo cura: recibir clases telemáticas que, de nuevo, recaen sobre los hombros del profesorado, saturado de burocracia y plazos de entrega desde principios de curso que combinan con el ejercicio presencial de su profesión: la enseñanza. El comodín de la virtualidad siempre es a expensas del trabajo extra de los docentes, recordemos, los peores remunerados de todo el país debido, entre otras cuestiones, a la falta de acuerdo protagonizado por mandatarios de la Junta y sindicatos; faltando los primeros a su promesa electoral lanzada durante esos días de rapiñar votos en los que todo parece posible, como en una taza de Mr. Wonderful.

Hemos conocido que ya han existido problemas en años anteriores para asignar rutas que quedaban desiertas por renuncia de empresas ante la poco atractiva situación que atravesaban: subida del combustible, mantenimientos caros, largos recorridos y trayectos con el transporte medio vacío. Según comentan, el negocio les salía a pérdidas. La Junta también sabía de las dificultades del sector, aun así, adjudicó las rutas a escasos diez días de iniciar el curso escolar y sin un plan B. No se les ocurrió sentarse a negociar antes de verano o licitar con más antelación, de modo que podría haberse convocado una segunda vuelta para otras empresas postulantes o llegado a acuerdos provisionales con ayuntamientos.

Con la solución de urgencia se ha respondido de forma reactiva a un problema que venía asomando la patita por debajo de la puerta con anterioridad. En lugar de haber planificado el curso con antelación, ofrecer incentivos adecuados a las empresas y crear un plan de contingencia con listas alternativas de medios de transporte disponibles para emergencias, como microbuses municipales o taxis concertados, la consejera vuelve a mandar al frente a sus mejores soldados, el profesorado, que, sin demasiados aspavientos, se adapta lo mejor que puede gracias a su compromiso con la educación.

Cuando una persona profesional de la docencia incumple sus deberes puede ser sancionada con la retirada de empleo y sueldo por un tiempo variable. Siguiendo este modelo, ¿quién va a sancionar al departamento responsable directo de la educación en Extremadura por permitir que más de 5000 estudiantes se vean privados de su derecho a la asistencia a sus centros de estudios.

