La soberbia cuesta vidas

Al profeta Salomón se atribuye la sentencia «donde hay soberbia, allí habrá ignorancia; más donde haya humildad, habrá sabiduría». Nuestra sociedad, cada vez más polariza e intoxicada de crispación, opta por la desafección y el desencanto desgastando la convivencia. La actual clase política se dirime en una compleja disyuntiva: apostar por la búsqueda del bien común y el consenso o hacer que la arrogancia y la confrontación partidista dicten sus actos.

Recientemente, hemos asistido a casos lamentables en los que la soberbia ha dictado un proceder de consecuencias irreparables. El presidente de la Comunitat Valenciana, el señor Mazón, con su imprudente actitud cometió fallos de prevención y alerta ante un desastre que ha ocasionado 219 muertos y cuantiosos daños. La cerrazón de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, dejó abandonados a su suerte a 7.291 mayores durante la pandemia de la COVID19 con sus protocolos de la vergüenza. Más recientemente, la sinrazón de Netanyahu unida a la miopía del mundo occidental está permitiendo un genocidio sin precedentes en la franja de Gaza. Una masacre que actualmente ha cosechado más de 65.000 muertos y medio millón de desplazados.

Las visiones particulares de los gestores de lo público cuando se toman como verdades absolutas constituyen el caldo de cultivo de decisiones erróneas, injustas o arbitrarias. Los diferentes gobiernos del PP han hecho de esta praxis su piedra angular. Comúnmente, la foto y el foco, despliegan una cortina de humo con objeto de encubrir sus errores.

En el caso de Extremadura, el gobierno de la señora Guardiola, ha ocasionado que más de 5.000 niños y niñas, residentes en las zonas rurales, no hayan podido asistir a sus clases. Una falta de previsión, empatía y eficacia cuyas consecuencias afectan a lo más profundo de un derecho fundamental como es la educación. Es insólito que la consejera responsable de este conflicto y sus implicaciones aún continúe en el cargo, pero aún lo es más que se intente confundir a las familias afectadas con la resolución de un conflicto que se ha cerrado en falso.

Llueve sobre mojado en un gobierno que pronto mostró sus intenciones con una injusta política fiscal que beneficiaba a los que más tienen en perjuicio de las clases medias y trabajadoras. Un ejecutivo que apostaba por la creciente privatización de la dependencia al mismo tiempo que deterioraba nuestra sanidad pública. Una administración que atenta contra los derechos humanos claudicando en exigencias como la derogación de la ley de memoria histórica y democrática. Efectivamente, la soberbia cuesta vidas, generando una región más desigual e injusta.

