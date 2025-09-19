Soluciones

El servicio de transporte escolar está restablecido. Tras mucho diálogo y consenso, el Gobierno de María Guardiola ha conseguido que los alumnos extremeños puedan acudir a los centros escolares con total normalidad. Han sido días difíciles para muchas familias, y por ello, lo primero que hay que hacer es agradecer tanto a los alumnos, como a los padres y docentes por su paciencia durante estos días. Es comprensible la inquietud que tenían las familias para saber cuando habría autobuses que llevaran a sus hijos a los centros escolares, y por suerte este pasado miércoles, tras mucho trabajo, el cual hay que agradecer, la Junta de Extremadura y las empresas llegaron a un acuerdo para restablecer el servicio.

Y aunque sea difícil de entender, hay personas que no se alegran de ello, sino todo lo contrario. Han querido aprovechar esta situación para sacar rédito político, alimentando el malestar social sin ofrecer propuestas constructivas. El PSOE ha vuelto a mostrar su peor cara, salivando cada hora que pasaba sin que los alumnos pudieran estar en sus clases, disfrutando de que el derecho a la educación se estuviera boicoteando. Que poco dura la alegría en la casa del pobre.

Mientras el Ejecutivo Regional trabajaba día, tarde y noche defendiendo el derecho a la educación, el partido socialista decidió sacar del baúl de los recuerdos esa vieja política que no han abandonado nunca. La de ejercer la oposición más rastrera que se recuerda en la historia política de Extremadura, sin mantener respeto alguno por el proceso negociador que se estaba manteniendo para el restablecimiento del transporte escolar. Insultos y descalificaciones, esas eran las propuestas que tenían para ayudar. Y yo me pregunto, ¿ha intentado el PSOE y su líder Gallardo que los alumnos siguieran sin poder ir a clase por su propio beneficio político? ¿Intentaban resurgir de las cenizas en las que están como cadáveres políticos? ¿O acaso era una estrategia de Gallardo para que no se supiese nada de su futuro judicial? Esto último muy cerca de resolverse, y está con un pie y medio en un juicio por presunta prevaricación y tráfico de influencia.

Por desgracia, en Extremadura nos hemos acostumbrado a esta política rastrera del partido socialista. Ya la vimos hace apenas un mes con los duros incendios que hemos sufrido en nuestra comunidad. Las redes se llenaron de insultos por su parte hacia el Gobierno de María Guardiola. De todo tipo. Sin pensar en nada, algunos tan desagradables que prefiero no escribirlos en estas líneas. Y todo ello desde la playa, con los pies en la arena y la espalda en una tumbona. De hecho, el mismo Gallardo, líder del PSOE extremeño, espetó por su boca que él estaba “donde le daba la gana” mientras sufríamos los incendios. ¡Menuda falta de respeto a todos los extremeños!

Y por suerte, el Gobierno de María Guardiola sí estaba donde había que estar. Junto a los extremeños siempre, apoyando a todas las familias que estaban pasando duros momentos, y trabajando para acabar con los incendios más importantes que ha sufrido nuestra comunidad. Y ese apoyo continúa en estos momentos. El Ejecutivo Regional ya ha aprobado las ayudas para los sectores agrícola y turístico que se han visto afectados por los incendios.

Ayudas directas cuyo objetivo es compensar las pérdidas derivadas de la situación de emergencia y apoyar la continuidad de todos los agricultores, ganaderos y empresas del turismo. Además, también se ha aprobado la modificación de la Ley de Protección Ambiental de Extremadura, y cambios en la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura que permitirán que los municipios modifiquen sus planes urbanísticos para que puedan realizar actuaciones de prevención en las zonas periurbanas.

Esto sí es ayudar a todos los extremeños a seguir avanzando como lleva sucediendo desde que la presidenta María Guardiola llegó a la Junta de Extremadura.

