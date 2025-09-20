Las moscas de septiembre son insidiosas. Te toman querencia y no hay manera de espantarlas. Te revolotean alrededor sin miramientos ni miedo. ¿Tendrán miedo las moscas? Desde luego, miramientos no. Las moscas de septiembre, tan pegajosas, me recuerdan a la política en descomposición. Opino yo que la política que nos ha tocado vivir está en descomposición, que tiende a revolotearnos insidiosa. Cansa. Al menos a mí. La política como preocupación por el bien común está secuestrada por los partidos políticos. De eso se habla desde que un septiembre ya lejano empezaron a revolotearnos insidiosos los partidos políticos. Una pena casi tan grande como la de no haber sido capaces de establecer cauces de participación alternativos. Así que estamos condenados a que en política siempre cuelgue del almanaque la hoja de un septiembre que parece no tener final.

Tengo para mí que el pueblo que olvida el nombre de sus gobernantes está algo más cerca de ser feliz. Yo me acuesto y me levanto con sus nombres en las orejas. Y no quisiera, no. Me asaltan, lo mismo da que encienda la tele que vaya a los toros. Me revolotean y me acuerdo de sus muelas. Y pican. Y envenenan. Envenenan con una fiebre extrema. Quisiera no saber de ellos y ya me ven, retratándolos. Y manchan. La pluma me está dejando tinta en los dedos. Moscas hubo siempre, pero ahora incordian más. Aquí, en España, y, por lo que leo, allá donde mires. A la esperanza que vivimos en mi juventud parece seguirle, por doquier, la desesperanza. El aquelarre de la política basura asoma en las radios, en los bares, en los teléfonos, en las calles… Nos faltan ejemplos, buenos ejemplos.

Necesitamos que venga un invierno frío y se nos pasen las calenturas de la política basura

Emilio Vázquez, en su novela ‘El Practicante’, retrata magníficamente cómo fue posible que la política nos atropellara en 1936. Verano del 36 en Badajoz, la Charca de los Pollos, la rivera del Caya, la Pesquera… ¿Cómo fue posible aquel descalabro moral? Emilio Vázquez cuenta los avatares de su familia, una familia que pudo ser la de cualquiera de nosotros, y lo cuenta, cosa infrecuente, con enorme limpieza moral. Por las páginas de su libro va pasando todo Badajoz, el bien y el mal -más el bien que el mal- y cómo la política lo va manchando todo hasta rompernos el corazón. En los hombres buenos que viven, sueñan y sufren en la novela de Emilio Vázquez está la mejor manera de entender todo lo que ocurrió -lo que nos ocurrió- aquel verano del 36. De Santiago a Ildefonso, de Alejandro a Dolores…

Termino. Es necesario que la política vuelva a los estrechos cauces de lo ordinario, de lo aburrido; en definitiva, que se hable menos de los mamelucos que nos gobiernan y más de la gente que nos rodea. No se trata de negar que la política importa, simplemente de aceptar que otras cosas importan más, mucho más. No se trata de negar los sueños, ni las ansias puras, sino de ser capaces de aceptar que para soñar es preciso vivir. Vivir en paz, por supuesto. Y quizá para eso, para que la política deje de ser como las moscas de septiembre, para reconquistar la concordia, sea también necesario alcanzar acuerdos políticos sobre lo que a todos nos une, que debiera ser casi todo, y dejar para el enfrentamiento político lo poco que nos pueda dividir. Necesitamos políticos aburridos para políticas aburridas. Necesitamos que se mueran las moscas de septiembre y que las plumas no pierdan tinta por donde no deben. Necesitamos que venga un invierno frío y se nos pasen las calenturas de la política basura.

