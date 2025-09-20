¿Optimizar o empobrecer?

Leíamos hace unos días cómo la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, con el mismo celo con el que procede a fomentar la instalación de universidades privadas, sigue adelante con la supresión de cinco másteres impartidos por la Universidad de Extremadura, en concreto los de Simulación en Ciencias e Ingeniería, Creación de Empresas e Innovación, Dirección TIC, Cirugía de Mínima Invasión Urológica Avanzada e Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras.

Siendo yo de letras, no conozco los pormenores de los cuatro primeros, aunque en principio no parece que hayan dejado de tener salidas profesionales, pues desde luego en Extremadura seguirá viniendo bien que hayas personas que creen empresas y no parece tampoco que vaya a dejar de haber hombres que necesiten que les operen de próstata.

El argumento que, como un rodillo, se utiliza, es que este máster ha tenido en los últimos años menos de diez estudiantes matriculados, pero es que lo raro sería lo contrario, cuando se gradúan habitualmente unos cuarenta y, de ellos, la mayoría se orienta hacia la enseñanza en secundaria

En cuanto al Máster en Investigaciones Históricas, que me cae mucho más cerca, tanto los profesores como los estudiantes de Historia hace tiempo que están que trinan, y no es para menos. Recuerdo que en la pasada Feria del Libro de Cáceres, asistí a la presentación de un libro, Violencia y justicia en los territorios extremeños de las Órdenes Militares de Santiago y Alcántara (siglos XVI-XVIII), cuya autora, Jessica Carmona, que había hecho un exhaustivo trabajo de investigación, clamaba contra la supresión de un máster que le había servido para formarse como investigadora sin tener que irse a otra región. Y durante el curso pasado hubo varias concentraciones para pedir al Rector que parase esta eliminación pues además, como resumía el profesor Alfonso Pinilla, especialista en Historia española contemporánea «es un título que no cuesta dinero a la UEx porque la formación la asumen los docentes de la plantilla».

El argumento que, como un rodillo, se utiliza, es que este máster ha tenido en los últimos años menos de diez estudiantes matriculados, pero es que lo raro sería lo contrario, cuando se gradúan habitualmente unos cuarenta y, de ellos, la mayoría se orienta hacia la enseñanza en secundaria. Otra cosa sería si, en esta, el máster o el doctorado contasen más, para oposiciones, que tener un montón de horas de cursillos de cualquier cosa.

Se dice que se trata de «optimizar la oferta académica» pero lo que se hace es empobrecerla, y más aún en una Facultad de Letras que no es ni sombra de lo que fue.

Suscríbete para seguir leyendo