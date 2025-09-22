Hagamos que tengan futuro

Reconozco que me pierdo en la clasificación moderna de las distintas generaciones, con esos sombres como ‘boomer’, ‘milenials’, ‘generación Z’… Normalmente me guío por la de los 70, los 90… O, más simplemente, las de mis abuelos, mis padres, la mía…

También es cierto que englobar en una misma categoría a personas tan dispares y de lugares y circunstancias tan distintos es generalizar demasiado y, por tanto, injusto. Aun así, la lógica nos dice que, en condiciones normales (sin guerras ni desastres) en un país occidental, desarrollado y democrático, lo normal es que cada generación viva mejor que la anterior, con más avanzadas condiciones de salud, laborales, económicas…

Lo terrible es que, aunque cueste admitirlo, la intuición hoy nos dice lo contrario. Nuestros hijos —sí, esos que ahora miran a un futuro tan incierto como precario— no vivirán mejor que nosotros. Tendrán más formación que ninguna generación anterior, hablarán varios idiomas, estarán hiperconectados… pero eso no las dará mayor estabilidad, ni seguridad vital, ni les proporcionará un horizonte más claro.

Les legamos un mercado laboral que encadena precariedad tras precariedad, un acceso a la vivienda convertido en quimera y un sistema de bienestar cada vez más frágil. Y también les dejamos menos herramientas mentales con las que hacer frente a lo que viene.

No se trata de apocalipsis ni de fatalismo: es simplemente constatar que rompimos el pacto implícito de progreso continuo, de dar más que lo recibido. Eso que supuso que los abuelos trabajaban duro para que los padres vivieran mejor, y los padres para que los hijos lo tuvieran todo un poco más fácil. Ellos, nuestros hijos, lo saben. Lo intuyen cuando hacen cuentas y ven que nada suma, cuando comprueban que ni el esfuerzo ni el talento alcanzan para abrirse camino.

Quizá por eso nos miran con una mezcla de ternura y reproche, porque mientras nosotros pudimos imaginar un futuro hacia arriba, a ellos apenas les dejamos la tarea de resistir. Y no hay nada más doloroso que eso: descubrir que el relevo ha heredado menos certezas y menos esperanzas que quienes vinimos antes.

Habrá quien piense que no pasa nada: total, ya tienen internet rápido, comida a domicilio y la promesa de viajar a Marte cuando Elon Musk lo decida. ¿Para qué iban a necesitar libertad y responsabilidad individuales, un empleo digno, una vivienda que no sea una quimera o servicios propios del primer mundo? Lo importante es que no se aburran haciendo malabares con tres trabajitos temporales. Y que salgan muy guapos en sus publicaciones de Instagram.

No podemos resignarnos. Si aceptamos que nuestros hijos van a vivir peor sin remedio, habremos firmado el fracaso colectivo. Nos toca exigir políticas valientes, un sistema que priorice los derechos por encima de los balances contables, y una revolución en valores que devuelva el sentido de futuro. La generación que viene no necesita compasión: necesita que reaccionemos ya.

