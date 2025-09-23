Al amor de la mesa camilla

Así fue la gran fiesta de Copreca por su 50 aniversario / Juan José Ventura

La idea que se forja alrededor de una mesa camilla tiene más visos de prosperar que cualquier otra. Los americanos presumen de negocios de la economía global nacidos en garajes. Pues bien, los extremeños podemos estar contentos de los logros conseguidos gracias a acuerdos logrados en espacios insospechados, como al amor de un brasero picón. La celebración de los cincuenta años de Corderos Precoces Cacereños (Copreca) nos recuerda la grandeza que pueden alcanzar las cosas pequeñas hechas con cariño.

La celebración la semana pasada en el cortijo La Torrecilla, tuvo aires de boda de postín, pero, al margen de sus 400 rutilantes invitados, su vino de honor espectacular y las actuaciones musicales, fue también una jornada técnica en la que se puso negro sobre blanco el músculo cooperativo extremeño. Además, la conferencia de Miguel Otero tengo que reconocer que me supo a poco. El mundo está ahora mismo en estertores de parto y aún no se vislumbra la criatura del nuevo orden internacional. China, Rusia, Corea e India han formado una nueva entente en un mundo en el que el poderío económico asiático se palpa a cachetadas. El gigante chino no es una democracia y, sin embargo, tiene niveles de desarrollo inauditos. EEUU, por el contrario, ha caído en un proteccionismo salvaje y una delirante política arancelaria que tiene poco recorrido.

En medio de este escenario la economía social, de la que Copreca es una buena representante, triunfa. Al margen de los beneficios económicos, en la celebración vi caras contentas, de satisfacción, ganas de mejorar, de hacer cosas, de superarse. Gracias al equipo veterinario de Copreca –integrado solo por mujeres- se han abierto mercados internacionales. La paridad en sus órganos es desde hace tiempo algo normal. Los aplausos para los socios fundadores y antiguos presidentes fueron la tónica de una jornada en la que hubo un especial reconocimiento para Pedro Morgado, el presidente. Su bonhomía se transmite y su carácter agradable se permea a los empleados, que tuvieron para él un mensaje de especial cariño. Eugenia Benaín como directora general se ha convertido en ejemplo de eficiencia directiva. Aquella tarde en la mesa camilla ha sido mucho más fructífera de lo que nadie podía esperar.