Extremadura, entre Túnez y el Hilton

Tomar un refresco en el centro de Cáceres cuesta ya 3€ en algunos locales. En Dublín, entre 2,90€ y 3,30€, aunque el promedio en bares tradicionales es exactamente 3€; en cafés o terrazas del centro turístico de París, entre 2,80€ y 3€; en Estocolmo, entre 2,70€ y 3,10€; en algunos pubs y cadenas de Londres, 2,50€-3€. El salario neto promedio en Dublín oscila entre 2.800€-3.100€; en París, 2.500€-2.800€; en Estocolmo, 2.520€-2.790€; en Londres, 2.380€-2.856€; en Cáceres, 1.100€-1.300€. Tres refrescos semanales suponen, en Dublín, París, Estocolmo y Londres, entre un 1% y un 1,3% del salario mensual; en Cáceres, un 3%.

Que en Cáceres haya que pagar el triple, en precios ajustados a salarios, que en algunas de las principales capitales europeas, evidencia hasta qué punto nos desprecian los dirigentes políticos.

La llegada del euro a España fue el timo del tocomocho: lo que costaba 100 pesetas, al día siguiente costaba 1€, es decir, algo más de 166 pesetas, casi un 70% más. A la subida de los precios hay que añadir algo mucho más importante: el lentísimo crecimiento de los salarios. Ajustando salarios e inflación, es como si los españoles cobráramos un 10% menos que hace 25 años. ¿Es o no es una auténtica burla?

Esta situación es aún mucho más grave en Extremadura, donde, por ejemplo, un empleado público del grupo E puede llegar a cobrar, después de pagar impuestos, apenas 50€ más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), para trabajadores relevantes en nuestros centros educativos y sanitarios, en demasiadas ocasiones realizando labores por encima de sus funciones teóricas asignadas. Salarios inferiores a los de ciudades africanas como Johannesburgo, Ciudad del Cabo, Casablanca o Túnez.

La situación es gravísima: mientras la propia Administración extremeña, con una mano, sigue potenciando el incremento de los precios mediante la adaptación de las ciudades a los turistas extranjeros ricos (veamos el cacereño hotel Hilton), con la otra, abona salarios de miseria a sus trabajadores.

Quede claro, para que nadie, como es costumbre en este país, quiera arrimar el ascua a su sardina, que esto es responsabilidad de todas las Administraciones autonómicas, es decir, de los dos principales partidos gobernantes en la región, PSOE y PP. Ambos nos han llevado a tener precios de capitales europeas y salarios de ciudades africanas.

Querer convertir Extremadura en un parque temático para visitantes ricos está suponiendo ya que quienes pagamos impuestos aquí seamos cada vez más pobres. En términos absolutos y, sobre todo, en términos relativos. Más pobres que los demás españoles, que ya es decir. Y, desde luego, mucho más pobres que los diputados de la Asamblea y que quienes dicen representarnos en Congreso y Senado, con salarios, todos ellos, de entre 5.000€ y 10.000€ mensuales ¿Hasta cuándo tenemos previsto soportarlo?

