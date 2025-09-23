Como homenaje al catalán y el vasco, sirva el tratamiento dado a sus máximas autoridades políticas, a saber: Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya, e Imanol Pradales, Eusko Jaurlaritzako lehendakaria. Parco y parvo homenaje, hay que reconocerlo, pero es que el problema –que lo será para el que quiera que lo sea– no da para más. De hecho, su actualización, que no su actualidad, se debe a que el canciller alemán Merz ha venido esta semana a España a decirle al presidente Sánchez que las lenguas, en breve, gracias a la inteligencia artificial, ya no serán un problema en los organismos europeos. Y el canciller Merz ha sido educado, se ha mordido la lengua, sin transmitirle recuerdos de parte de Manfred Weber, y que si recordaba.

El homenaje al catalán y al vasco debería extenderse al gallego, lengua que entró en el paquete de la oficialidad europea –al igual que el euskera, por cierto– únicamente porque no debía parecer que la oficialidad era solo para el catalán, es decir, no debía parecer que era otra exigencia de Puigdemont, o, si se prefiere, una obediencia más de Sánchez (¿hasta dónde está dispuesto a humillarse? ¿y hasta dónde está dispuesto Puigdemont a humillarle?). Pero el presidente da Xunta de Galiza, por ser del Partido Popular, no podía estar en el palacio de Ajuria Enea, adonde el president Illa acudió a reunirse con el lehendakari Pradales y, antes o después de la reunión, acusó al Partido Popular de ser el motivo de la negativa del canciller Merz al reconocimiento del catalán y el vasco.

Por supuesto, Illa sabe del culpable de esa negativa gracias al ministro Albares, para quien el líder del Partido Popular español, Feijóo, presiona a sus colegas europeos para que se opongan. Así lo ha dicho Illa: «Si esto no se ha solucionado es porque el Partido Popular ha hecho llamadas». Lo cual explica su enfado: «Yo no lo olvido y no deberían olvidarlo los ciudadanos de Euskadi». Sin embargo, el que no ha olvidado es Manfred Weber, líder del Partido Popular alemán y del Partido Popular europeo, a quien en diciembre de 2023, el presidente Sánchez le preguntó: «¿Ese sería también su plan, señor Weber: devolver a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Tercer Reich?». Aunque es una pregunta que nunca se olvida porque es una pregunta que ningún alemán perdona, Weber se mordió la lengua ante el presidente español que le insinuaba que, por el hecho de ser alemán, tal vez fuera un poco nazi.

