Otro agravio energético a Extremadura

La nueva planificación eléctrica, recién presentada por Gobierno de España, es el último capítulo de afrentas territoriales a Extremadura (región exportadora por antonomasia) que vuelve a ser la cenicienta del desarrollo español mientras sigue sometida a una trasfusión permanente de energía a regiones como Madrid o País Vasco, merced a su papel de ‘territorio surtidor’.

¿Cómo puede explicarse desde una lógica geográfica que, por ejemplo, el País Vasco que produce poca electricidad (renunció a las centrales nucleares, no tiene grandes embalses hidroeléctricos ni cuenta con plantas fotovoltaicas relevantes), recibirá del gobierno español el ‘premio gordo’ al absorber el 17% de las inversiones (2026-2030) para modernizar sus 20 subestaciones eléctricas y construir 4 nuevas para su demanda industrial.

En suma, de los 13.600 millones de euros destinados a la ‘Planificación y renovación de la red de transporte eléctrica española en el horizonte 2030’ les van a asignar más de 2.300 millones, con el objetivo de incrementar en un 40 % su capacidad industrial, que ya es altísima. Basta consultar Eurostat para constatar que el PIB per cápita del País Vasco supera en un 10% el promedio europeo, debido al desproporcionado peso del sector industrial especializado en sectores de gran valor añadido. Por el contrario, Extremadura, se halla entre las regiones más necesitadas de toda la Unión Europea (-36% del PIB), considerada de ‘Convergencia’, un eufemismo que oculta la realidad de una región históricamente marginada.

Lo lógico en el caso que nos ocupa, y con el fin de evitar despilfarros y pérdidas del transporte eléctrico, es invertir en los lugares de producción evitando la transferencia desigual que hace más ricos a los ricos a costa de adjudicar un papel de mero suministrador a las regiones más pobres en renta, aunque más dotadas en recursos

Lo paradójico es que toda Extremadura produjo el pasado año 31.108 GWh (sin emisiones de dióxido de carbono) mientras la región más industrial sólo alcanzó 5.428 GWh (de los que sólo un 15% es renovable). O sea, que los vascos produciendo 6 veces menos que los extremeños serán los agraciados por el Estado ¿Alguien puede explicar este dislate?

No me opongo a que se realicen mejoras en ninguna región española, pero desde la óptica territorial lo lógico en el caso que nos ocupa, y con el fin de evitar despilfarros y pérdidas del transporte eléctrico, es invertir en los lugares de producción evitando la transferencia desigual que hace más ricos a los ricos a costa de adjudicar un papel de mero suministrador a las regiones más pobres en renta, aunque más dotadas en recursos.

Es inaudito: se enriquece a quienes ya son ricos, incluso sin contar con recursos naturales. Y lo más triste es que en Extremadura nadie parece reparar en ello. Nunca lo han hecho desde el siglo XIX, ni con dictaduras ni con democracias. No entienden, o no quieren entender, que quien les roba la energía, les deja también sin futuro. Nadie los compensa, todo es puro maquillaje de proyectos que no pasan de colocar cada cuatro años la misma ‘primera piedra’.

Ah, sí: les prometen cerrar la central nuclear de Almaraz, algo inadmisible considerando la apuesta europea por esta energía verde, y, a cambio, alicatan el territorio con millones de paneles solares sobre millares de hectáreas. Curiosamente, los movimientos ecologistas y los partidos políticos no ponen objeciones a esa ‘okupación’ del suelo.

Lo triste es que salvo un par de asociaciones civiles que denuncian públicamente esta apropiación indebida de los recursos, el resto de extremeños gritan en silencio o conversan sobre el tema en la barra del bar. El miedo los atenaza. Las injusticias territoriales y el saqueo perpetuo han dejado cicatrices profundas en una sociedad desgastada por la emigración, que ha vaciado sus pueblos y dejado exangües sus ciudades.

En la mayoría de los países desarrollados, los espacios geográficos productores reciben compensaciones económicas directas (royalties, cánones) o inversiones estratégicas para una transición justa. Entre tanto España sigue con una excepción perversa, con un modelo que convierte a Extremadura en proveedoras netas sin retorno proporcional, lo que deviene en posiciones postreras en los rankings del bienestar de las regiones europeas.

En conclusión, Extremadura ya lleva muchos años cumpliendo con España, generando energía limpia para todos y no precisa más promesas que rara vez se concretan ¡Lo que necesita realmente es justicia energética!

Suscríbete para seguir leyendo