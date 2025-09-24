Libros y libres

Algunos expertos en bolsa suelen recordar que el mejor inversor es el que está muerto. Tan provocadora afirmación parte de un estudio interno de Fidelity, empresa estadounidense centrada en la gestión de activos y fondos de pensiones, según el cual los inversores que han fallecido obtienen mejor rendimiento de sus carteras bursátiles, pues no cometen los habituales errores de comprar con la euforia y vender en pánico.

Días atrás un amigo me contó que se estaba esforzando por que su hijo, de la edad del mío, leyera más. Yo escuché con atención su modus operandi de fomento de la lectura mientras mi mente recuperaba la imagen del inversor muerto. Al contrario que mi amigo, lo que yo hago para estimular a mi hijo Mario a que lea es, precisamente, no hacer nada.

Hasta la fecha, el niño ha leído bastantes libros, pero no cualesquiera: solo los que él escoge. Y no sirve de nada aleccionarle a que eche mano de los muchos ejemplares, juveniles e infantiles, que hay en nuestra biblioteca; no le interesan.

Teniendo en cuenta que no le impresiona que yo sea escritor (a mí aún menos, dicho sea de paso) y que regalarle ciertos libros no ha servido de nada, decidí hace tiempo dejarlo a su libre albedrío, buscar el éxito desde la pasividad, de igual manera que los inversores muertos —se comprenderá la tautología— tampoco toman decisiones respecto a sus carteras.

Mario será lector o no lo será, pero la decisión debe ser suya. Barrunto que tratar de hacer de mi hijo un compañero de viaje en la lectura podría ser contraproducente y podría frenar incluso ese hábito que, aunque de manera caprichosa e indisciplinada, comienza a germinar en él.

No tengo muy claro qué táctica será más efectiva, si la de mi amigo, que trata de guiar con mano firme a su hijo hacia la letra impresa, o la mía. Mientras tanto, yo continúo haciéndome el muerto, y Mario, sin prisa pero sin pausa, sigue leyendo sus libros.

