No soy jurista, pero entiendo que son los tribunales nacionales e internacionales los que han de establecer cuándo se está produciendo y quiénes son los responsables del delito de genocidio. En 1948, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio estableció el genocidio como un delito internacional definido como “cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

a. Asesinar a miembros del grupo.

b. Provocar serias lesiones físicas o mentales a miembros del grupo.

c. Imponer deliberadamente en el grupo condiciones de vida calculadas para causar su destrucción física total o parcial.

d. Imponer medidas destinadas a prevenir nacimientos dentro del grupo.

e. Transferir a niños del grupo a otro grupo por la fuerza.

El Derecho español asume tal delito y su definición en el artículo 607 del Código penal, castigando con penas que van desde la prisión permanente revisable a la prisión de cuatro a ocho años.

Este es el delito en el derecho y serán los tribunales quienes determinen su existencia si es que alguna vez se llega a sentar a alguien en el banquillo, porque la experiencia dice que solo acaban en ese lance los perdedores. Si Hitler no hubiese perdido la guerra, ¿habrían existido los juicios de Nürnberger?

Ahora bien, soy filólogo y la filología no requiere de tribunales que determinen el significado de una palabra; genocidio es «Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad». Con esto los ciudadanos valoramos dónde hay o no genocidio, allá cada uno con su libertad de pensamiento y expresión. Pero el Diccionario de la R.A.E. añade a la definición una anotación que no es baladí: “Usado también en sentido figurado”. Y en esta anotación está la tragedia en la utilización de esta palabra.

El sentido figurado supone dotar al término de un significado que busca crear un efecto emocional y esto es buen caldo de cultivo para la tergiversación, la manipulación y hasta la inmoralidad y de estas tres palabras saben mucho los políticos. Los ciudadanos, como usuarios del español, podemos posicionarnos como mejor nos parezca sobre si en Gaza, por centrarme en lo más actual, hay genocidio o no, porque nos movemos con el significado de la palabra y, más allá de manifestarnos o no, poco más podemos hacer. Ahora bien, si los políticos consideran que se está produciendo un genocidio en Gaza, tienen la obligación jurídica de denunciar, con nombres y apellidos, en los tribunales internacionales dicho crimen. Y si no lo hacen con total claridad, contundencia y publicidad a la sociedad, entonces están cometiendo un delito, no tipificado, de inmoralidad y de convertir la tragedia humana real en una pachanga por unos votos, tanto los unos como los otros.