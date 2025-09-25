Opinión | El trasluz
Procesos digestivos
Tuve un profesor de Filosofía fascinado por las arañas, de las que solía explicarnos que, antes de zamparse una presa, la digerían fuera del cuerpo. Imaginen, por ejemplo, una mosca que acaba de caer en la red y a la que el depredador inyecta enseguida un veneno paralizante. Luego, a través de los colmillos, introduce en su organismo una serie de enzimas digestivas que licuan los tejidos internos del insecto (músculos, órganos, grasa…). La mosca se convierte así en un batido orgánico dentro del vaso de su propio cuerpo. El vaso, o exoesqueleto, de quitina, quedará intacto y se desechará. A continuación, con una bomba faríngea muy potente, la araña absorbe ese batido predigerido, que pasa por el intestino, etc. Lo importante, aquí, es que no se enfrenta a la realidad sin haberla licuado.
-¿Y nosotros? -preguntaba con expresión enfática el docente-. ¿En qué nos parecemos a las arañas?
Y se respondía a sí mismo de inmediato:
-En nada. Nos tragamos un plátano a palo seco. Y quien dice un plátano dice una mala noticia o una lección de lógica. Deberíamos aprender a transformar las cosas, antes de metérnoslas en la boca o en la mente, en sustancias asimilables. Hay quien lee a Platón sin haberlo ablandado y médicos que te desahucian sin haber transformado la noticia en una papilla antes de dártela. Así, tanto Platón como la noticia se enquistan en alguna parte del intestino o del cerebro generando obstrucciones indeseables.
Llevamos de un tiempo a esta parte desayunándonos noticias indigeribles a tal velocidad que hemos agotado los jugos precisos para ablandarlas. Hemos perdido por completo la enzima de la sensibilidad. Nos da lo mismo que bombardeen un hospital en Gaza que un edificio residencial en Kiev. O que se hunda una patera con cuarenta personas (muchas de ellas, niños) ahí al lado, en el mismo Mediterráneo del que extraemos la merluza que servimos de segundo plato (y que sin duda se ha alimentado de esos náufragos). Quién fuera araña.
- Jonathan 'cayó fulminado en el suelo' mientras sus amigos de Cáceres y el grupo de Navalmoral continuaban la reyerta 'alrededor' de su cuerpo: este es el atestado policial que desgrana lo ocurrido
- El adiós más triste a Pirlo en Cáceres: 'Por todas las noches de baile que pasamos juntos. Tus amigos no te olvidan
- El cura de Cáceres en el desgarrador adiós a Pirlo, muerto tras un golpe en una reyerta: 'No matarás es un mandamiento de Dios
- Autorizada la compra de la compañía extremeña Líder Aliment, con más de 200 supermercados Spar
- Esto dice el auto judicial que instruye el caso por la muerte en la reyerta de Cáceres: 'Supone una maldad gratuita que no tiene ninguna justificación posible
- Tres heridos en un choque frontal con una persona atrapada en la ronda Norte de Cáceres
- Barras en la calle sí, botellón no: el Ayuntamiento de Cáceres marca normas para disfrutar de San Miguel con responsabilidad y a tope de charanga
- La Junta de Extremadura exige la dimisión de Miguel Ángel Gallardo: 'El acta de diputado no es compatible con sentarse en el banquillo