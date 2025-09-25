Que me quedo sin bocadillo

A alguno le gustan los anuncios educativos como a un niño el timbre del recreo que le suena bien para la merienda, aunque luego no haya bocadillo. Antes de reunirse el Ministerio con los sindicatos de educación, por cierto, sin borrador del Estatuto, como no, nuestro presidente ya hizo el anuncio de reducir las horas lectivas del profesorado, como si fuera un descubrimiento galáctico, con solemnidad y pose de padre protector de la escuela pública. Pero en miles de claustros saben que esto ya lo han hecho la mayoría de las comunidades autónomas. Incluso, el anuncio de la bajada de ratios, ciertamente dispar, también se está aplicando en la mayoría de comunidades. Así que nuestro presidente llega tarde, se sienta en la fila de atrás pero además quiere que le aplaudamos.

Aunque está bien que exista una norma básica de referencia, nadie lo duda, hay que recordar que no estamos hablando de competencias exclusivamente estatales y ciertamente cambiar la legislación vigente para unas horas que ya existen o ratios ya rebajadas es matar mosquitos a cañonazos. Cada comunidad decide su jornada lectiva dentro de la legislación ya mencionada y, en este país de diecisiete realidades, lo que no se ha implantado, ni desde este Gobierno ni desde los anteriores, es un Estatuto Docente que blinde por ley los derechos y deberes de nuestra profesión, una homologación salarial común, el reconocimiento A1 para todos los docentes y una carrera profesional digna. Llevamos años oyendo hablar de ese estatuto y del resto, como del monstruo del Lago Ness, todos dicen haberlo visto pero nadie lo ha tocado.

Lo mismo con las oposiciones. Prometieron un sistema estable, previsible, garantista y más ecuánime. Pero seguimos con convocatorias a trompicones y aspirantes haciendo kilómetros para opositar donde toque. Y mientras, la precariedad y el agotamiento campan a sus anchas.

Prometieron un sistema estable, previsible, garantista y más ecuánime. Pero seguimos con convocatorias a trompicones y aspirantes haciendo kilómetros para opositar donde toque. Y mientras, la precariedad y el agotamiento campan a sus anchas.

Respecto a la carrera profesional docente, aunque con anterioridad se debiera establecer una equiparación salarial en todos los territorios y la condición A1 de partida, se nos vendió un modelo de progresión y reconocimiento digno de un país serio. Al final, lo único que progresa es la burocracia, también prometida pero que termina siendo como el que no quiere caldo y le das dos tazas, más rúbricas, indicadores y plataformas cada vez más farragosas.

Pero no he acabado, otra gran promesa es la financiación y estabilidad del sistema. Aquí sí que tendría competencias el Gobierno, blindar por ley un gasto educativo real del 5% del PIB, o dotar a las comunidades de los recursos para poder bajar ratios, aumentar plantillas, aumentar orientadores, personal de apoyo, etcétera, pero no, en vez de leyes, titulares, en vez de presupuestos, presunciones y, en vez de acuerdos de Estado, anuncios.

Pura cosmética educativa, marketing de salón, como pintar la fachada mientras los cimientos se agrietan. Menos humo y más norma, menos titulares y más presupuestos, menos selfis y más estatuto. La escuela pública no necesita que el Gobierno central presuma de lo que ya han hecho las comunidades, necesita que cumpla de una vez con sus propias promesas. Porque, señor presidente, el recreo se está terminando y seguimos sin bocadillo.