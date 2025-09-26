Matías Vallés

Donald Trump se cae de un carrito de golf y se convierte al cristianismo

El periodista Matías Vallés, adjunto a la dirección de Diario de Mallorca, realiza cada semana un análisis irónico de la actualidad. En esta entrega centra su videoanálisis en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus recientes palabras con referencias cristianas en el funeral de Charlie Kirk. "De sobresalto en sobresalto, el mundo descubre ahora que el presidente de Estados Unidos ha recuperado la fe. De acuerdo con sus portavoces, Donald Trump se cayó de un carrito de golf en Mar-a-Lago y al levantarse se había convertido al cristianismo. Reproduce así la peripecia del Saulo que luego fue San Pablo, aunque este imperialista romano tuvo que caerse de un caballo porque todavía no se había inventado el golf".