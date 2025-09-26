Del escaño al banquillo

Extremadura es tierra de gente trabajadora, honesta y con un sentido profundo del deber. Tras mucho esfuerzo para que nuestra comunidad haya crecido como lo ha hecho en los dos últimos años, y para que avance a pasos agigantados, hay quienes pretenden empañar y manchar el nombre de Extremadura. Y sí, hablo del caso del hermano de Pedro Sánchez y el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados por presunta prevaricación y tráfico de influencias. Esto no es un simple asunto judicial, es un insulto a la decencia de miles de extremeños que cumplen con sus obligaciones mientras otros, desde sus despachos, juegan con las reglas para protegerse.

Gallardo, como presidente de la Diputación de Badajoz, parece haber creado «a medida» un puesto para el hermano del presidente del Gobierno. Y no lo digo yo, así lo ha señalado la jueza instructora del caso. La misma que se ha visto atacada constantemente por el propio líder socialista cada vez que daba un paso que no le gustaba al señor Gallardo. Y él en lugar de dar la cara ante la Justicia como haría cualquier ciudadano de a pie, eligió convertirse en diputado regional para obtener un aforamiento exprés. ¿Casualidad? La jueza no lo cree. Ni ella, ni el propio Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que le dio un revolcón rechazando este aforamiento por haber accedido a él en Fraude de Ley.

Lo que es aún más grave: mientras esto ocurre, el PSOE guarda silencio. Ni una palabra de condena. Ni una muestra de autocrítica. Solo la estrategia de siempre: culpar a la oposición, a los jueces, a los medios. Todo vale para no asumir responsabilidades. Y esto no se puede permitir. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de principios. En este caso se ha demostrado el uso partidista de las instituciones para obtener beneficios particulares por parte de dirigentes del partido socialista. Mientras los autónomos, los agricultores o los jóvenes que quieren un empleo estable tienen que luchar cada día, otros parecen tener la alfombra roja puesta para conseguir lo que quieran, cuando quieran, y sin rendir cuentas a nadie.

Como extremeño, pido respeto. Respeto a nuestra tierra, a nuestra gente y a nuestras instituciones. Pido que Miguel Ángel Gallardo no esté un segundo más liderando la oposición y en la Asamblea de Extremadura. Tiene que dimitir por limpieza democrática, por precisamente ese respeto que él no tiene a los extremeños y tampoco a instituciones como la Asamblea. Porque el banquillo de los acusados es incompatible con el escaño. Y mientras tanto que el PSOE de Extremadura no se esconda más. Que Pedro Sánchez también responda. Y, sobre todo, que se acabe de una vez con la cultura del partido socialista del ‘todo vale’ mientras el ciudadano común es el único que cumple siempre.

Porque esta tierra, la nuestra, no necesita favores ni privilegios, necesita justicia, verdad y compromiso real con su gente. Y todos esos valores son los que se echan en falta tanto en el partido socialista de Miguel Ángel Gallardo como en el Gobierno de España de Pedro Sánchez. Y a las muestras me remito. La mujer del presidente, Begoña Gómez, a juicio; el Fiscal General del Estado, García Ortiz, a juicio, el hermano del presidente, a juicio; el secretario general del PSOE de Extremadura, a juicio; su ex número dos, Santos Cerdán, en la cárcel. Casi nada.

Y mientras todo esto sucede, el Partido Popular va a seguir defendiendo la justicia con firmeza, sin miedo y sin complejos. Estaremos siempre del lado de quienes cumplen, de quienes trabajan con honestidad y de quienes creen que la política debe ser un ejercicio de responsabilidad, no un escudo para eludirla.