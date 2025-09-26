¿Fue en Guadalupe donde Fleming halló la pista definitiva para la penicilina?

En la Revista de Estudios Extremeños, 2021, Santiago Cortés Cortés, farmacéutico por la Universidad de Salamanca,en su trabajo «Dos medicamentos importantes de la Botica del Monasterio de Guadalupe en los siglos XIV-XVI.», afirma lo siguiente «y hongos del género Penicillium extraídos de quesos fermentados que utilizaban, varios siglos antes de Fleming, en el tratamiento de algunas infecciones». Esta afirmación la hace Andrés Laguna, famoso médico español del Papa y de Felipe II en su obra 'De articulari morbo comentarius', Roma 1551, folio 12 vuelto, según el descubrimiento del Hospital de Guadalupe.

Dicho lo cual, hay que resaltar que sabiendo esto Alexander Fleming, aunque no consta su estancia en Guadalupe, sí se sabe que allí pasó «un invierno bastante duro», antes de concedérsele el Premio Nobel de Medicina, en esta Puebla de las Villuercas buscando afanosamente la receta de los frailes jerónimos del famoso hongo Penicillium Notatum. En relación a esto último hacer constar que mis abuelos maternos por esos años 20 o 30 del siglo XX hasta hace pocos años, tenían todo un arsenal de documentos de Guadalupe, que se reintegraron al Real Archivo de este Real Monasterio de Guadalupe.Tenían estos documentos en su casa sita en la Calle Real de Guadalupe, antiguo Hospital de Mujeres que tenía Médico Principal, dos cirujanos y tres practicantes de cirugía, donde se hacían operaciones quirúrgicas a las mujeres, que tenía 20 camas, y todo gratuito. Mi abuelo materno Alberto Rodríguez Viñuelas, nacido en Guadalupe en 1882, por los años 60 y 70 del pasado siglo XX, siendo yo muy joven, me contó muchas veces que se curaban en su pueblo enfermedades infecciosas con los hongos verdes del queso fermentado. De ahí la importancia que tiene esta Puebla universal para la historia de la Medicina, porque, como no podía ser de otra manera Fleming se interesó por la susodicha receta monacal del Penicillium Notatum descubierta en nuestro Guadalupe.

Jesús Esteban Rodríguez (Cáceres)