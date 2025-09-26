El posicionamiento

En esto del columnismo hay una máxima no escrita que funciona (casi) siempre, que es apelar al socorrido argumento de autoridad. Esto es, usar la típica cita célebre. Amalgama el saber prestado, dando algo de lustre a la perspicacia de quien la emplea. Seamos honestos: las más de las veces es un táctica ‘perezosa’. Y pese a que uno trata de huir de clichés y lugares comunes, a veces no hay más remedio que acudir a los métodos tradicionales.

Henry Kissinger es ahora una figura controvertida, pero pocos negarán su conocimiento y saber hacer en la trastienda de la geopolítica internacional. No demasiados han conocido (y usado) más de cerca los invisibles hilos que trenzan alianzas y conflictos internacionales. Kissinger, en un giro lingüístico altamente explicativo, aseguró que su país, Estados Unidos, «no tiene amigos ni enemigos permanentes, solo intereses». Una estupenda definición de la realpolitik.

Avisaba Draghi, con elegancia romana, que el riesgo de Europa reside, en un primer estadio, en su incesante tendencia a mirarse el ombligo. Hay una debilidad estructural en mantener la propia división que explica la Unión, que no es sino la suma de países que no siempre tienen una mayoría de puntos en común. Complica aún esta disposición la existencia de nacionalismos, y, especialmente, las ‘obligaciones’ de la política interna. Todos estos puntos, unidos, generan una tensión en la toma de posición conjunta en algunos asuntos donde la perspectiva común debiera estar definida.

Dejando de lado el estilo ‘televisivo’ de Trump, Europa no puede dudar de su compromiso con el gigante norteamericano. Como decía antes, debía ser una cuestión de convencimiento. Pero no es ni siquiera obligatorio: es una cuestión de necesidad. Muchos socios comerciales históricos de Estados Unidos (las economías emergentes o la misma China) estarían en problemas si deciden dar la espalda a los norteamericanos. Para Europa, es radicalmente distinto.

Con un conflicto a menos de una hora del corazón del viejo continente que amenaza con redefinir fronteras y recursos disponibles. Con la velada amenaza de la invasión del espacio aéreo de, al menos, estados miembros. Un continente rico y avanzado que, sin embargo, depende militarmente de su alianza con Estados Unidos en la OTAN. Esto será o no solucionable y será o no controvertida. Pero el hecho que no hay solución a corto plazo y que la dependencia es un hecho.

Un escenario prácticamente calcado se repite en el caso de la situación en Gaza. Por mucho que, éticamente, Europa debe insistir a su socio Israel en el cese de su actuación y en terminar con un exterminio que, más allá de los matices que se quieran hacer, supone una masacre civil insoportable. Lo que no signifique que Europa deba desconocer que en esa defensa también lo están las de las libertades occidentales y de nuestro modelo de vida y creencias civilizado.

Podemos perdernos en mil debates domésticos. Crear polarización en nuestra casa común. Patalear por las formas del gran aliado. De acuerdo. Nada en ello debe poner en consideración que, en ambos casos, solo cabe un posicionamiento. No es lógica, es política real.

O como decía Barnville en su magnífica novela ‘Los lobos de Praga?: «Cuando no eliges bando corres el riesgo de que lo hagan por ti». Sí, otra cita.