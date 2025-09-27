Otro Israel, Birobidján

Birobidján, en Siberia.

La masacre y humillación del pueblo palestino, que el Estado de Israel lleva a cabo ante la impotencia, cuando no complicidad, del resto del mundo, ha dilapidado los valores que se asociaban con el pueblo judío. Netanyahu y sus aliados de ultraderecha, además, han usado sin ningún pudor referencias al Holocausto nazi no para referirse a sus acciones, tan parecidas, sino para seguir presentándose como víctimas y, a quien cuestione su manera de actuar, como antisemitas.

Las ardientes evocaciones a Birobidján (el enclave que la URSS destinó a los judíos, en el extremo Oriente) nos lo hacen ver como lugar cuya existencia consuela del dolor de las causas derrotadas

Más allá de la indescriptible agonía del pueblo palestino, la situación es desgarradora para los judíos que, dentro y fuera de Israel, rechazan a su gobierno y han aspirado siempre a la convivencia con los palestinos, pero también para quienes, de algún modo, se sienten vinculados al inmenso aporte cultural del pueblo judío a lo largo de milenios, y especialmente en la modernidad.

En el caso de Joseba Buj, de quien ya he hablado en alguna ocasión (hijo de vasco y extremeña, profesor en la Universidad Iberoamericana de México, y siempre que puede de visita o vacaciones en Benquerencia), este desgarro se ha plasmado de una forma sorprendente: la creación de un heterónimo, José Beter, hipotético poeta que luchó en las Brigadas Internacionales y que habría escrito un libro, Salmos a Birobidján (y una conversación en Jerusalén), rescatado por un ficticio profesor israelí, Abraham Liddell, que habría atisbado en sus versos «otro Israel posible». Liddell, como explica Buj en su prólogo, hace dialogar los poemas de José Beter con citas de toda una pléyade de autores que representa lo mejor de la cultura judía de izquierdas, desde Paul Celan a Gloria Gervitz, desde Georges Steiner a Max Aub.

Buj, que había escrito varios poemarios con su nombre, logra a través de Beter una voz totalmente distinta que no es la suya, pero tiene también no poco de su experiencia. Las ardientes evocaciones a Birobidján (el enclave que la URSS destinó a los judíos, en el extremo Oriente) nos lo hacen ver como lugar cuya existencia consuela del dolor de las causas derrotadas pues, como dice Buj, «la emigración es una experiencia que enriquece la vida pero que, al mismo tiempo, la destroza irremisiblemente». El libro termina con la aparición de otro heterónimo, el árabe israelí Jamal Boutros, del que lamentamos que solo se incluya un poema y cuya voz dialoga con la de José Beter.

