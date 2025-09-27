Todos los ojos en la flotilla

Salida de la flotilla de Barcelona. / Jordi Otix

Ya sólo las personas que tienen el corazón lleno de mugre no son capaces de condenar el genocidio que está siendo cometido contra el pueblo de Gaza. Y condenarlo con todas sus letras porque aquí no valen juegos de palabras, ni eufemismos. Asesinar al 83% de la población civil, quemar vivos a niños y niñas, bombardear hospitales y escuelas… ¿necesitan más muestras para entender que hay una masacre, una limpieza étnica, en la franja de Gaza?

El gobierno estatal ha tardado dos años, con más de 65.000 muertos encima de la mesa, para plantear que hay que ejercer un bloqueo diplomático y comercial al gobierno prosionista de Israel

Ante este horror la mayoría de los políticos de este país han dejado mucho que desear. El gobierno estatal ha tardado dos años, con más de 65.000 muertos encima de la mesa, para plantear que hay que ejercer un bloqueo diplomático y comercial al gobierno prosionista de Israel. Y aún hay partidos, como el PP, que siguen intentando disfrazar este horror y blanquear el genocidio o intentar que miremos hacia otro lado.

Con destino a Gaza

Hace ya casi un mes que zarparon de Barcelona barcos con destino Gaza para intentar abrir un corredor humanitario que permitiera llevar ayuda a una población sitiada que muere no sólo por las bombas, sino también de hambre. Esta flotilla simboliza la dignidad y la decencia que queda en nuestra sociedad. Personas que han decidido jugarse la vida por parar un genocidio, poniendo el cuerpo y hacer lo que los gobiernos no han hecho hasta ahora, incapaces de frenar este horror.

En la flotilla va un compañero de Extremadura que nos relata cómo sienten el apoyo creciente de millones de personas que son capaces de lanzarse a la calle a parar la Vuelta a España y, con eso, forzar al gobierno a que firme un bloqueo comercial y armamentístico (aunque al final se quede en más postureo que otra cosa), o que haya en Italia una huelga general que pare el país y obligue a la señora Meloni a mandar un barco para proteger a la flotilla.

Lo que están demostrando los movimientos de apoyo al pueblo palestino de todo el mundo es que la movilización ciudadana va a ser la que consiga parar esta locura y esta masacre. Todos y todas tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano para que el mundo siga mirando hacia Palestina. Porque en Palestina está el futuro de la humanidad. No es momento de quedarse en casa.

Es momento de alzar la voz, de salir a la calle a decir que todos y todas somos palestinas de corazón y su dolor es compartido por toda la gente buena que hay en el mundo. Como dice el amigo Kurdo desde en medio del Mediterráneo «Ubuntu. Omnia sunt communia. Avanti popolo!!». Palestina resiste, porque no estás sola y porque somos millones con los ojos puestos en tí.

Irene de Miguel es portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Extremadura.