Olvido y recuerdo

La irrupción de las nuevas tecnologías, de Internet, de los smartphones y de las redes sociales y su total penetración en nuestras vidas han convertido el olvido en algo complicado o hasta imposible, según los casos. Los terminales móviles, las redes y las aplicaciones de mensajería nos muestran nuestra huella vital y el recuerdo de lo acontecido sin filtrar su conveniencia o idoneidad o el deseo de rememorar que a cada uno le nazca en cada momento.

Esa memoria que se nos brinda sin búsqueda o solicitud expresa a veces puede agradarnos, alegrarnos o despertar emociones positivas. Pero el recuerdo no perseguido también puede entristecernos, dolernos o paralizarnos.

Está claro que, si no fuésemos dejando miguitas de pan por doquier, luego no nos las encontraríamos por el camino. Pero hoy día, quien más y quien menos, de manera más o menos marcada y en cantidad mayor o menor, va dejando un reguero de pisaditas de ratón o huellas de elefante. La contemplación de esas huellas puede resultar inocua o generar cierto grado de afectación, dependiendo del recuerdo que afloren.

Cambios no reversibles

A todos seguramente nos habrá pasado alguna vez y puede que con muy diferente motivo. Pero noquea especialmente la constatación de cambios no reversibles en nuestras vidas, especialmente cuando se trata de pérdidas… Mensajes, fotografías, vídeos y audios de seres queridos que ya no están, publicaciones y conversaciones en las que aparecen insertos viejos amores, gente que estuvo y se tuvo que ir o dejó de estar e incluso la expresión de un yo que fue y se moduló o transformó.

Lo hermoso de nuestra memoria es que almacena posos de lo más diversos y hace resurgir nubes de recuerdos en los momentos más inesperados, pero también cabe valorar favorablemente el hecho de que va dejando cosas perdidas en las profundidades más insondables. A veces, es cuestión de supervivencia; a veces, algo inevitable. En no pocas ocasiones, olvidamos lo que queremos recordar y, con cierta frecuencia, también recordamos precisamente aquello que desearíamos haber olvidado. La memoria es un tanto inescrutable y funciona con mecanismos no del todo explicables para la razón humana.

Las redes sociales

Pero la memoria dura y rígida de los dispositivos, la nube virtual, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería casi siempre está ahí, impidiendo que el mecanismo natural nos traiga o se lleve unos u otros recuerdos, organizándonos una exposición permanente de todo aquello que fuimos, que quisimos, que pensamos y que vivimos.

Con esta presencia permanente de todo lo que emana del chip y el algoritmo, cualquier reseteo, cualquier nuevo comienzo y la recuperación tras cualquier bache, pérdida o desengaño es mucho más complicada de lo que pudo serlo, en su momento, para los habitantes de la era analógica. Pero este es el tiempo que nos ha tocado vivir. No queda otra posibilidad que asumirlo y aprender a calibrarlo, y enfocar todo del mejor modo posible. Es parte del reto que tenemos por delante.

