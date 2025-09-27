Entre la vida y la muerte

Avenida Virgen de Guadalupe, donde murió un joven de 25 años el pasado domingo. / EL PERIÓDICO

Ando yo en esa edad en que la muerte se torna tolerable. Me refiero a la propia, la propia muerte. Somos una plaza sitiada que, poco a poco, con los años, va viendo cómo caen sus muros. La propia muerte y la de quienes con nosotros han hecho vida a la sombra de esas mismas murallas. Viene a ser algo así como esos castillos de arena condenados a ser solo arena cuando sube la marea. Que siempre acaba subiendo. Hay un tiempo para levantarlos y otro para ir viendo cómo las olitas van pregonando su final. Lo malo, lo peor, es que con la marea baja una ola, solo una, marrana y amarga, los arrase. Lo saben los niños que se afanan junto a la orilla en su tarea. Saben que las mareas tienen sus reglas, sus horarios…, aunque quizá aún no sepan que hay olas tramposas.

Sin previo aviso ni apelación. La muerte, sin miramientos, ha escogido para sí a dos jóvenes. Uno en Cáceres, otro en Badajoz. Uno de veinticinco, otro de treinta y cinco

Viene esto a cuento de dos noticias que esta semana han traído el luto a dos familias y al resto nos han recordado que nadie está libre de morir a una edad temprana. Sin previo aviso ni apelación. La muerte, sin miramientos, ha escogido para sí a dos jóvenes. Uno en Cáceres, otro en Badajoz. Uno de veinticinco, otro de treinta y cinco. Dos castillitos recién alzados cuando una ola, amarga y marrana, los derribó. El uno quiso mediar en una pelea y se llevó un puñetazo que resultó ser mortal. Uno solo. Solo una ola. Venía de bailar y de reír cuando la muerte le sonrió. Veinticinco años en pedacitos y la amargura de una madre rota. El otro iba a trabajar de Olivenza a Badajoz cuando la parca, a caballo, le salió al paso y detuvo en seco su viaje. Ni antes ni después, exactamente a su paso. Treinta y cinco años y dos hijos que quedan huérfanos para los restos. Así, sin previo aviso ni apelación. Es entonces cuando la muerte resulta intolerable, incluso a nosotros, los que ya, por edad, la vamos tolerando. Es entonces cuando elevamos los ojos al Altísimo y nos atrevemos a preguntar. Preguntamos porque no tenemos respuestas, preguntamos a pesar de saber que no las hay. Preguntamos entre la vida y la muerte, entre la resignación y la rebeldía.

Mediado en peleas ajenas

Más aún, es entonces cuando miramos, miro atrás y me atraganto de misterios y de culpas. Yo también he mediado en peleas ajenas. No recuerdo haber golpeado -ni que me golpearan- en la cara con el puño cerrado, pero eso no significa que no lo haya hecho. Tal vez. Tal vez una borrachera que acaba en vómito, un mal viaje, un mal paso. Gansadas de bobo de veinte años. Tal vez, pero no. Yo no. Aquí sigo. Yo también me he cruzado con animales en la carretera. Caballos y hasta vacas lecheras. Eso... y un porroncito de imprudencias al volante. ¡Cuántas! Que sí, que las recuerdo, pero no. Yo no. Aquí sigo. Quizá por eso, porque en el sorteo de vivir y morir nunca me salió la bola negra, al conocer de estas dos muertes y recordar, siento un íntimo estremecimiento.

Quizá por eso y por más, hoy al salir de casa, tras santiguarme como hacía mi padre, rece una oración en dos palabras por dos jóvenes que no conocía y que al morirse me han recordado que yo aún vivo. Señor, tenlos contigo, Señor, da consuelo a sus deudos.